Apple recrute pour intégrer la technologie de Mobeewave dans l'iPhone

Il y a 8 heures

Julien Russo

4



On connait tous le paiement sans contact avec l'iPhone, le principe est simple, vous approchez votre iPhone du terminal de paiement électronique et vous entendez un "BIP" qui indique que le paiement vient d'être réalisé. Cependant, savez-vous qu'il existe l'inverse ? En effet, il est possible de transformer un smartphone en TPE. C'est ce que propose Mobeewave, une entreprise rachetée il y a 1 an par Apple !

La technologie Mobeewave bientôt intégrée dans l'iPhone ?

Apple rachète régulièrement des entreprises pour acquérir leurs brevets et profiter du savoir-faire unique de leur équipe expérimentée. Une acquisition avait attiré l'attention de Bloomberg il y a précisément 11 mois, un rapport expliquait que Mobeewave Inc venait d'être racheté par Apple pour la somme de 100 millions de dollars !



Cette société propose quelque chose d'inédit, elle a développé un système qui permet de transformer n'importe quel smartphone (équipé d'une puce NFC) en terminal de paiement électronique.

Si vous êtes par exemple un artisan ou commerçant, votre iPhone pourra gérer les paiements de vos clients qui détiennent des cartes bancaires VISA ou Mastercard. Ils auront juste besoin d'approcher leurs CB de votre iPhone pour que la NFC détecte la puce et réalise le paiement.



Mobeewave avait dans un premier temps attiré l'attention de Samsung, l'entreprise aurait fait une proposition de rachat, mais inférieure à celle d'Apple. Finalement, Mobeewave a choisi la firme de Cupertino qui a accepté d'investir plus que son concurrent sud-coréen.

Aujourd'hui, l'intégration de la technologie de Mobeewave semble avancer chez Apple, plusieurs indications montrent que le géant californien semble vouloir apporter cette nouveauté révolutionnaire dans son écosystème.

À commencer par le changement de propriétaire du nom de domaine du site "MobEeWave.com", Apple est aujourd'hui le détenteur.



Autre indication, c'est l'annonce de recrutement qui a été repéré par le journaliste Mark Gurman, il indique dans un article qu'Apple a publié une offre pour trouver un ingénieur spécialisé et ayant une grande expérience dans les paiements et les protocoles de paiement sur mobile.

Quel lien avec Mobeewave ?

L'offre a été publiée avec la localisation de la start-up qui a été rachetée par Apple, soit Montréal.



On ne sait pas pour l'instant quand cette nouvelle fonctionnalité va voir le jour, mais il est possible que dans quelques années, un ami qui vous doit de l'argent puisse vous rembourser avec sa carte bancaire, directement en l'approchant de votre iPhone.

Une chose est sûre, c'est que lors de l'acquisition, Apple était déterminé à ne pas se faire doubler par Samsung, une preuve flagrante que le géant californien croit en cette technologie qui va révolutionner le quotidien de millions de personnes.