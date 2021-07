Apple TV+ signe avec une société de production russe pour des contenus exclusifs

Hier à 18:39

Julien Russo

Apporter une diversité dans les thématiques et les origines des programmes, voici l'objectif prioritaire que s'est fixé Apple lors du lancement de son service de streaming. Après avoir multiplié les accords avec des entreprises américaines spécialisées dans la création de séries, films et documentaires, Apple s'est rapproché pour la première fois d'une société de production russe !

Apple + AR Content

C'est officiel, Apple TV+ est le premier service de streaming à collaborer avec une société russe pour alimenter son catalogue en création originale. Alexander Rodnyansky le directeur de AR Content basé à Moscou vient de faire une déclaration à Variety, dirigeant et producteur, l'homme a expliqué avoir signé un contrat avec Apple pour créer des contenus en langue russe, mais aussi multilingue. Apple a insisté sur l'ouverture à toutes les langues pour proposer un lancement International des séries et films qui seront produits en collaboration avec AR Content.



Rodnyansky précise que cet accord est inédit puisque ni Netflix, Amazon ou encore Disney n'ont osé jusqu'à aujourd'hui créer une telle collaboration avec une société russe. Les concurrents d'Apple TV+ préfèrent se concentrer dans les productions américaines, européennes et asiatiques majoritairement, la Russie n'a jamais vraiment attiré les géants du streaming. C'est le début de quelque chose de nouveau !

Peu connu du grand public, AR Content a produit des œuvres comme Cloud Atlas, Machetes Kills ou encore Sin City : A Dame to Kill for, des films qui ont rencontré beaucoup de succès essentiellement en Russie.



Mais qu'est-ce qui a motivé Apple à se rapprocher d'Alexander Rodnyansky ? Probablement grâce aux prix remportés au Festival de Cannes et aux nominations aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère.

On le sait, Apple a pour objectif de remporter des prix dans les prestigieuses cérémonies et la firme de Cupertino s'associe très souvent avec les producteurs, réalisateurs et scénaristes qui ont eu une certaine réussite dans les cérémonies de remises de prix.

Les créations à venir avec AR Content

On a de la chance, Alexander Rodnyansky est un homme bavard, le producteur a dévoilé plusieurs informations sur le contrat qu'il a signé avec Apple TV+.

Selon ses propos, plusieurs contenus vont prochainement apparaître pour les abonnés, il y aura des créations tournées en Russie, mais aussi à l'étranger. Dans les équipes, on retrouvera des réalisateurs et scénaristes russes qui seront parfois accompagnés de collègues européens, américains...

Comme le note Rodnyansky, grâce à ce partenariat avec le service de streaming Apple TV+, les contenus russes vont pouvoir se diffuser dans le monde entier et atteindre un nouveau public.