Un iMac M2X de grande taille à venir d’après Bloomberg

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Apple a récemment lancé un iMac 24 pouces totalement repensé avec un design coloré, une puce M1 et un écran plus grand que l’ancien modèle 21,5 pouces. Mais pour l’heure, la taille au-dessus, le 27 pouces, tourne toujours sous Intel. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit toujours de lancer un iMac plus haut de gamme d’ici la fin de l’année.

Quelle taille pour le futur iMac haut de gamme 2021 ?

Dans le dernier épisode de sa newsletter « Power On », Gurman rappelle qu'Apple a récemment augmenté la taille de l'écran du plus petit iMac de 21,5 à 24 pouces, ce qui fait penser que le modèle de 27 pouces pourrait voir une augmentation équivalente de sa diagonale. Cela ferait donc 30 pouces pour le futur ordinateur tout-en-un, mais finalement plutôt 32 pouces pour rester cohérent avec les moniteurs vendus par la marque.

Je crois toujours qu'un iMac plus grand et redessiné pour remplacer les modèles Intel 27 pouces est en cours de route. Apple qui augmente la taille de l'écran du modèle plus petit de 21,5 pouces à 24 pouces semble indiquer que le modèle de 27 pouces pourrait également voir une augmentation de taille. Je ne pense cependant pas qu'Apple lancera le modèle plus grand avec la même puce M1 que celle du modèle plus petit. Il s'agira probablement d'un M1X, la version la plus robuste du M1 actuel, ou d'un M2X.

Apple travaille sur un iMac plus grand avec des processeurs maisons depuis un certain temps, mais le développement de cette version aurait été interrompu pour permettre à Apple de se concentrer sur la sortie de l’iMac 24 pouces, qui a été annoncé en avril.

Un nouvel iMac plus grand recevrait probablement plusieurs changements qui ont fait leurs débuts dans le dernier modèle de 24 pouces, tels qu'un design général plus plat, des microphones de qualité studio, un clavier avec Touch ID et, bien sûr, des processeurs Apple Silicon plus puissants. Certains parlent de M1X, d’autres de M2 et même de M2X selon Gurman. Il faudra surveiller les annonces d’Apple concernant les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces pour avoir une idée de la nomenclature des processeurs.



Pour mémoire, Gurman pense que le nouvel iMac 32 pouces sera accompagné d’un nouvel iPad mini 6 à la fin de l’année. La firme devrait séparer ces annonces des nouveaux iPhone 13 avec deux voire trois keynotes.

Un mot sur le Touch ID dans l’Apple Watch

Dans un autre commentaire de sa newsletter, Gurman a également minimisé l'idée qu'Apple pourrait apporter un jour Touch ID à l'Apple Watch. Gurman a concédé qu'il voyait l’utilité de cette fonction pour approuver les paiements de téléchargement d'applications et de médias, mais a déclaré qu'il ne voyait pas cela se produire "de sitôt, voire jamais".