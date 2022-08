Des fonctions satellites pour l'Apple Watch 8 Pro d'après Bloomberg

Depuis plus d'un an, la rumeur veut qu'Apple travaille sur la possibilité d'apporter des capacités satellitaires à l'iPhone. D'abord suggérée pour la gamme d'iPhone 13, cette nouveauté pourrait maintenant être disponible avec le prochain iPhone 14. Alors qu'il s'agit essentiellement d'aider les utilisateurs d'iPhone à joindre les urgences dans les zones dépourvues de réseau cellulaire, il est maintenant question que la société de Tim Cook apporte cette possibilité à la fameuse Apple Watch Pro.

Une Apple Watch Pro très attendue

L'information provient encore de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Dans sa newsletter "Power On", outre les MacBook Pro M2 Pro / Max, notre confrère explique que l'Apple Watch Pro - une version très robuste - pourrait être dotée de fonctionnalités satellitaires.

L'entreprise a également discuté en interne de l'idée de doter ses montres de fonctions satellites, ce qui pourrait avoir du sens pour une future version de la nouvelle Apple Watch Pro plus robuste.

Et voici pourquoi cette nouveauté est importante :

Il s'agit d'une avancée par rapport à la fonction actuelle de l'iPhone et de l'Apple Watch qui permet d'appeler rapidement les services d'urgence et de leur communiquer votre position. Ces fonctionnalités donneront également du fil à retordre aux appareils autonomes basés sur les satellites, tels que le Garmin inReach (...) La perspective de disposer d'un iPhone capable de joindre les premiers intervenants sans connexion cellulaire n'est que le début de ce qu'Apple prévoit. À terme, les utilisateurs pourraient bénéficier d'un accès mondial à l'internet et passer des appels téléphoniques réguliers via des liaisons par satellite. La combinaison de réseaux 5G rapides et de services par satellite pourrait un jour faire de l'iPhone l'appareil de communication mondial le plus puissant du marché.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas certaine d'être livrée avec la première génération de l'Apple Watch Pro, la firme prépare tout de même une belle évolution cette année.



Le 7 septembre, Apple annoncera l'iPhone 14 aux côtés de l'Apple Watch 8. Une nouvelle Apple Watch SE et donc une Apple Watch Pro devraient également être annoncées lors de la keynote "Far Out".



Selon un rapport de Mark Gurman, l'Apple Watch Pro se distinguera visuellement de l'Apple Watch Series 8 par un nouveau design plus plat, en tout cas au niveau de l'écran. Elle devrait également passer à 47 mm, au lieu de 41 et 45 mm pour les modèles actuels.



L'un des changements clés de l'Apple Watch Pro reste surtout les matériaux avec lesquels elle est fabriquée. Actuellement, l'Apple Watch est disponible en aluminium, en acier inoxydable et en titane. L'Apple Watch Pro sera apparemment dotée d'une "formulation plus durable du titane", dans le but de la rendre aussi robuste que possible.



En plus de ce design plus grand, la tocante serait également dotée d'une meilleure autonomie. Une plus grande batterie sera un argument de plus pour les acheteurs de cette Apple Watch qui pratiquent des "sports extrêmes".



Tout comme l'Apple Watch Series 8, cette nouvelle Apple Watch Pro devrait ajouter une capteur de mesure de la température corporelle et disposer de cadrans spécifiques et exclusifs. Réponse dans moins de deux semaines !