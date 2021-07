Apple lance sa "Batterie Externe MagSafe" pour iPhone 12 à 109€

Hier à 18:55 (Màj hier à 19:03)

Medhi Naitmazi

Apple a lancé aujourd'hui son désormais célèbre MagSafe Battery Pack pour tous les modèles d'iPhone 12. Plusieurs mois après le dévoilement des iPhone 2020, Apple a discrètement sorti un nouvel accessoire sous la forme d'une batterie sans fil aimantée.

Un accessoire pour iPhone 12 à 109€

La batterie MagSafe se fixe magnétiquement à l'arrière de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, offrant des heures d'autonomie supplémentaires. Le pack lui-même se charge avec un câble Lightning et peut transmettre la charge à l'iPhone connecté en même temps. Apple recommande d'utiliser un chargeur USB-C de 20 watts pour les temps de charge les plus rapides.



La batterie MagSafe est disponible à la commande aujourd'hui et les premières livraisons débuteront le 22 juillet en France et même le 19 juillet aux USA. Apple indique que la batterie MagSafe nécessite que l'iPhone exécute iOS 14.7 ou une version ultérieure. Comme vous pouvez vous y attendre, le pourcentage de batterie pour le boîtier de batterie d'Apple apparaîtra dans le widget "Batterie" et sur l'écran de verrouillage.



Apple n'a pas encore publié de statistiques officielles sur l'autonomie supplémentaire de la batterie MagSafe. La firme précise en revanche que la batterie MagSafe fait 1460 mAh et chargera l'iPhone connecté à environ 5 W. C'est lent...



La Batterie Externe MagSafe à 109€ d'Apple rejoint un écosystème d'accessoires existant de packs de batteries sans fil qui ont fait surface depuis la sortie de l'iPhone 12. Cependant, toutes ces options tierces sont officieusement « compatibles MagSafe » plutôt qu'approuvées par Apple. Pour l'instant, l'accessoire propriétaire d'Apple est le seul accessoire officiel de la sorte.