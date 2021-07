Bloomberg confirme l'écran toujours allumé des iPhone 13 Pro

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

4



Après une belle refonte l'an passé avec l'iPhone 12, Apple vise à faire un autre "grand bruit" avec ses prochains iPhone 2021, qui devraient comporter une plus grande batterie, un appareil photo amélioré, une plus petite encoche, des performances améliorées et des écrans plus avancés avec un taux de rafraîchissement variable qui permettra notamment un mode toujours allumé.

Un écran déjà vu sur l'Apple Watch 5 pour les iPhone 13 Pro

Dans la dernière publication de son bulletin hebdomadaire Power On que l'on évoquait juste avant à propos des MacBook Pro 2021, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, décrit ce que les clients peuvent attendre de l'iPhone de cette année. Selon lui, conformément aux capacités de batterie précédemment divulguées, les nouveaux iPhone 13 seront dotés de batteries plus grandes qui peuvent être utilisées pour alimenter les écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et peut-être un mode toujours allumé inspiré de l'Apple Watch.

Avec les modèles récents d'Apple Watch - depuis la Series 5, l'écran peut rester allumé à une luminosité et une fréquence de rafraîchissement variable. Cela permet aux porteurs de voir leur cadran de montre à chaque instant, comme une tocante mécanique. Gurman dit qu'Apple peut apporter des fonctionnalités similaires à l'iPhone 2021, permettant aux clients de voir éventuellement des informations telles que l'heure, la date et leurs notifications à tout moment sur leur écran.

Cela serait rendu possible grâce à la technologie LTPO qui peut maintenir efficacement l'écran allumé à une luminosité inférieure en tout temps, sans impact significatif sur l'autonomie de la batterie.

Les écrans OLED LTPO qui devraient être inclus dans les modèles haut de gamme de l'iPhone 13, comme l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, permettraient également d'inclure une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les rumeurs autour de la technologie ProMotion 120 Hz sur iPhone datent de plusieurs années, et après le raté de l'iPhone 12, cette nouvelle cuvée semble être la bonne.

Les autres nouveautés des iPhone 13

Au-delà de l'amélioration des performances, des écrans plus avancés et des capacités renforcées de l'appareil photo, les modèles factices de la prochaine gamme d'iPhone 13 révèlent très peu de changements de conception. Apple a réintroduit l'année dernière un design à bord plat pour l'iPhone, et l'iPhone 13 s'appuiera sur ce design. Cependant, les nouveaux iPhone seront légèrement plus épais et lourds pour accueillir les écrans plus avancés et les batteries plus grandes. Le reste est déjà connu avec des appareils photos améliorés (stabilisation par déplacement de capteur et taille des objectifs), une puce A15 plus efficiente et probablement une recharge inversée plus largement utilisable. L'iPhone 12 vient d'activer la recharge inversée avec la batterie MagSafe.