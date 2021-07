Les douanes américaines ont saisi 360 000 faux AirPods

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Les faux AirPods ont toujours existé depuis qu'Apple a lancé les écouteurs sans fil en 2016. Cependant, les douanes américaines n'ont jamais vu un tel niveau de contrefaçons importées dans le pays comme ce fût le cas au cours des neuf derniers mois.

Les clones de AirPods provoquent une perte de revenus conséquents pour Apple

Comme l'a signalé The Information, plus de 360 000 faux écouteurs sans fil ont été saisis au cours des neuf derniers mois pour une valeur totale de plus de 62 millions de dollars. Les US Curtoms, les douanes américaines, affirment qu'en comparaison, elles n'avaient saisi qu'environ 3,3 millions de dollars d'écouteurs contrefaits il y a tout juste quelques années.

Environ 360 000 casques sans fil contrefaits d'une valeur au détail de 62,2 millions de dollars ont été confisqués au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier du gouvernement américain, qui commence en octobre, selon des données inédites des Douanes et protection des frontières. Cela a dépassé la quantité et la valeur au détail des casques sans fil contrefaits saisis tout au cours de l'exercice 2020, lorsque 295 000 paires d'une valeur de 61,7 millions de dollars ont été saisies. Les chiffres augmentent considérablement par rapport à 2019, lorsque l'agence a attrapé des écouteurs d'une valeur de 3,3 millions de dollars.

Le rapport précise que le manque à gagner pour Apple est de près de 3,2 milliards au total aus États-Unis, un chiffre à revoir à la hausse pour avoir une idée au niveau mondial. Bien évidemment, les contrefaçons proviennent pour la plupart de Chine mais aussi de Hong-Kong.



Les AirPods d'Apple sont rapidement devenus les écouteurs sans fil les plus populaires sur l'ensemble du marché des écouteurs peu après leur lancement. Aujourd'hui, la gamme d'AirPods d'Apple est si réussie qu'elle serait une entreprise du « Fortune 100 » si elle était une entreprise distincte d'Apple elle-même.

La gamme d'AirPods comprend désormais les AirPods, les AirPods Pro et les écouteurs supra-auriculaires AirPods Max récemment sortis. L'entreprise devrait dévoiler les AirPods 3 plus tard cette année, suivi des AirPods Pro 2 en 2022..



Dans tous les cas, les produits Apple vous garantissent une sécurité et une qualité que les contrefaçons ne fournissent évidemment pas.