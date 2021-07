Warframe Mobile annoncé sur iOS et Android à la TennoCon 2021

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le jeu de tir en ligne gratuit Warframe de Digital Extremes a explosé au fil des ans sur PC et consoles, y compris sur Nintendo Switch. Justement, cette version du jeu a été gérée par Panic Button, un portage qu'on attendait aussi sur mobile. Finalement, l'attente aura été assez longue puisque Warframe Mobile sortira au moins trois ans après. Et apparemment, ce sera une version complète et cross-play à la Fortnite plutôt qu'une version spécifique qui a été construite pour la plate-forme comme Call of Duty Mobile.

Warframe Mobile arrive sur iPhone, iPad et Android

Au cours du week-end lors de l'événement annuel TennoCon, Digital Extremes a annoncé que non seulement Warframe arrive en version complète sur les plates-formes mobiles, mais qu'il disposera d'un cross-save et d'un cross-play complet avec les consoles et PC. C'est en cours de développement en ce moment et vous serez en mesure de reprendre là où vous en étiez lorsque vous passerez d'une plate-forme à une autre.



Regardez la vidéo de gameplay mobile à partir de 17h30 ci-dessous :

Depuis ses débuts en 2013 sur PC et PS4, Warframe n'a cessé de prendre de l'ampleur avec l'arrivée du jeu sur Xbox un an plus tard, puis d'une version Nintendo Switch en 2018. Warframe est maintenant également sur PS5 et Xbox Series X|S et avec la version mobile en cours de développement, Warframe continuera de s'étendre et de toucher les joueurs du monde entier.

Pour ceux qui n'y ont pas joué, Warframe impressionne encore par sa réalisation, surtout pour un petit studio indépendant, son système de jeu engageant, son contenu et ses détails à faire pâlir les concurrents, ainsi qu'un modèle économique équitable. Et bien évidemment, le côté MMORPG bien pensé avec une progression finement pensée et laissant la part belle à la personnalisation.



Reste à connaitre la date de sortie de ce free-to-play qui sera l'un des futurs HIT mobile. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du cross-plateform :

