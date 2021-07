Apple pointe du doigt le procès FTC contre Facebook dans sa bataille face à Epic Games

Alors que le procès d'Apple contre Epic Games continue et devrait bientôt rendre son verdict, voilà que la Pomme a demandé à la juge Yvonne Gonzalez Rogers d'examiner les récents jugements que la firme juge similaires à son cas.

Pour rappel, Epic Games a attaqué Apple et son App Store pour des raisons antitrust, notamment suite à la suppression de Fortnite du magasin d'applications.

Apple cite FTC contre Facebook pour la décision du juge

Ainsi, Apple a demandé au juge Gonzalez Rogers d'examiner une récente décision des tribunaux de rejeter le procès de la Federal Trade Commission contre Facebook.

La FTC n'a pas plaidé suffisamment de faits pour établir de manière plausible un élément nécessaire de toutes ses allégations au titre de l'article 2, à savoir que Facebook détient un pouvoir de monopole sur le marché des services de réseaux sociaux personnels (PSN).

On sait que la juge en question peut rendre son verdict à tout moment, et Apple veut donc s'aider de la stratégie présumée de Facebook qui aurait éliminé sa concurrence en rachetant notamment WhatsApp et Instagram. La Pomme met en avant également sa récente affaire gagnée contre le développeur de BlueMail :

Blix, membre fondateur de la Coalition for App fairness, avait affirmé que l'App Store et le système d'authentification de connexion avec Apple nuisaient à la concurrence. Un juge n'était pas d'accord, affirmant qu'Apple n'empêche pas l'utilisation d'autres systèmes d'authentification unique. En fait, le juge est allé plus loin et a déclaré que ce que fait Apple est "le contraire de restreindre illégalement la concurrence, donc, encore une fois, Blix n'a pas formulé de réclamation.

