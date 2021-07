La batterie MagSafe peut aussi charger les AirPods et l'Apple Watch

Alban Martin

La batterie externe MagSafe cache encore des secrets. Après sa présentation surprise la semaine dernière par Apple, nous apprenions que celle qui remplace la Smart Battery Case peut également être rechargée par un iPhone 12. Une recharge inversée qui n'est donc pas la seule surprise. Cet accessoire composé de bobine Qi est également capable de recharger des AirPods, comme l'a démontré Steven Russel via Twitter. Photo à l'appui, il nous partage son boitier d'AirPods Pro en pleine communion avec la batterie MagSafe.

Un chargeur sans fil comme un autre

Ce n'est pas un coup de chance puisque la firme de Cupertino avait déjà expliqué que sa batterie aimantée pouvait recharger d'autres appareils Qi comme l'atteste le dossier communiqué à la FCC. On peut ainsi recharger des AirPods, une Apple Watch et même d'autres téléphones jusqu'à 5 Watts, même si la batterie est branchée. Dans le cas d'un iPhone 12, c'est aussi 5 W sans fil mais 15 W avec le câble.



Le seul hic, c'est que les AirPods ne sont pas aimantés, mais l'Apple Watch l'est. Il faudra donc poser le boîtier à plat, comme sur un chargeur Qi classique. Et si Apple ajoutait un MagSafe sur ses prochains AirPods ? Les AirPods 3 sont attendus pour la rentrée, et les AirPods Pro 2 devraient arriver en 2022 avec des capteurs de santé.

Un achat physique possible

Enfin, la batterie MagSafe est désormais récupérable en Apple Store depuis ce matin. Toujours à 109€, sinon il y a des modèles tiers à moitié prix sur Amazon.