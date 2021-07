Siri peut lire vos alertes d'exercice via watchOS 8

Il y a 59 min

Alban Martin

2



Une petite fonctionnalité de watchOS 8 est passée un peu sous le radar, il s'agit du retour vocal pendant vos entraînements sportifs dans watchOS 8. La fonction peut être activée dans l'application Réglages de la montre elle-même ou via l'application Watch compagnon sur l'iPhone; accédez à Réglages -> Exercice et recherchez "Retour vocal".

Encore une option pour les possesseurs de AirPods

La nouvelle fonctionnalité permet à l'application Exercice de générer des annonces sonores qui peuvent être entendues via les AirPods ou d'autres écouteurs sans fil compatible et jumelés à la montre. Les annonces font état de progrès de l'entraînement, par exemple lorsque vous passez au kilomètre suivant pendant une course ou lorsque vous atteignez le point médian d'un entraînement chronométré.

La fonctionnalité est un ajout simple mais bienvenu. Plutôt que d'avoir toujours à regarder l'écran pour savoir où ils en sont de leur entraînement, les utilisateurs de l'Apple Watch exécutant watchOS 8 peuvent simplement entendre des points de contrôle occasionnels à travers leur casque. Mais si vous avez iOS 15 sur l'iPhone, vous pouvez aussi voir l'option dans l'app Watch.

La rétroaction vocale semble se produire chaque fois que l'application Exercice sur l'Apple Watch est censé vibrer sur le poignet de l'utilisateur avec une alerte d'état affichée à l'écran.

Vous recevez également des alertes sonores lorsque les anneaux d'activité sont fermés pendant l'entraînement et lorsque l'objectif d'entraînement est atteint.

Le seul vrai hic est que vous devez avoir vos écouteurs jumelés à la montre pendant l'entraînement. Si vos AirPods jouent de la musique via votre iPhone, le retour vocal ne se fera pas. Dommage, il aurait été préférable de lire les annonces sur le haut-parleur de la tocante, ou au moins avoir le choix du canal.

watchOS 8 est actuellement en version bêta et sortira pour tout le monde à l'automne, accompagné par iOS 15 notamment. Apple pourrait faire des modifications sur cette nouveauté d'ici la version finale.