CD Projekt ouvre la chasse avec The Witcher AR sur mobile !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Annoncé depuis le mois d'août 2020, le nouveau jeu de CD Projekt Red, créateur de l'univers de The Witcher et d'un certain Cyberpunk 2077, est disponible en réalité augmentée. Comme vous le savez, il s'agit d'un jeu qui propose aux joueurs de partir à la chasse aux monstres à la maison ou dans la rue, comme Niantic l'a fait pour Pokémon GO et Harry Potter.

La belle nouvelle, c'est que The Witcher: Monster Slayer est désormais sorti sur App Store et Play Store. Voici la vidéo trailer :

The Witcher: Monster Slayer est disponible gratuitement

The Witcher: Monster Slayer est un jeu d'exploration en réalité augmentée qui vous met au défi de devenir un chasseur de monstres d'élite. Au fur et à mesure que vous explorez le monde réel qui vous entoure, chaque étape vous plongera plus profondément dans un RPG d'aventure fantastique et sombre pas comme les autres.

Entrez dans le rôle d'un tueur de monstres professionnel avec ce jeu RPG en réalité augmentée basé sur la localisation de Spokko, qui fait partie de la famille CD PROJEKT.

Le jeu vous propulse en tant qu'ensorceleur chargé d'abattre toutes sortes de créatures immondes dans une époque se déroulant avec Geralt of Rivia, avec tout son lot de nouveaux personnages, en plus des têtes connues. Et pour une fois, la narration prend une place importante dans un titre AR avec un côté RPG non négligeable qui s'intègre parfaitement aux quêtes prévues par les développeurs.



Dans The Witcher: Monster Slayer, vous devez les monstres en réalité augmentée et apprendre leurs habitudes avant de vous engager dans un combat. Pour gagner, il faut sélectionner les meilleures armes et armures, mais aussi préparer les meilleures potions de sorcier pour prendre le dessus. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience et affrontez des ennemis plus dangereux, vous devrez améliorer vos compétences, votre équipement et vos tactiques afin de devenir un tueur de monstres de véritable renommée.



La réalisation est très bonne, avec un univers qui respecte totalement les codes de The Witcher. Attention toutefois, la batterie de notre iPhone de test a connu une belle décharge après une demi-heure de jeu... A tester également sur Android.

Dites-nous ce que vous en pensez !

Télécharger le jeu gratuit The Witcher: Monster Slayer