Yu-Gi-Oh! : deux nouveaux jeux à venir sur iOS et Android

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Il semblerait que Konami ait envie de parler en ce moment, et plus particulièrement de sa licence phare tirée de l'anime Yu-Gi-Oh!. En effet, le studio vient d'annoncer deux nouveaux jeux à venir sur iOS et Android, mais également sur nos consoles.



Ainsi, nous allons bientôt pouvoir découvrir Yu-Gi-Oh! Master Duel et ‘Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links (v5.8.0, 143 Mo, iOS 10.0) aura également le droit à du nouveau contenu provenant du monde Arc-V.

Deux nouveaux jeux Yu-Gi-Oh! à venir

Cette nuit, Konami a diffusé sa conférence Yu-Gi-Oh! Digital Next durant laquelle le nippon a dévoilé de nombreuses nouveautés à venir autour de la célèbre licence de jeux de cartes. Commençons avec un jeu d'ores et déjà disponible sur l'App Store : Yu-Gi-Oh! Duel Links.



Ce dernier aura le droit à du nouveau contenu provenant de ARC-V, sans pour autant avoir une date de sortie. Le studio a également donné quelques chiffres autour du jeu, avec notamment 140 millions de téléchargements et 6 milliards de duels joués.



Mais, le plus intéressant, c'est l'arrivée prochaine de deux nouveaux jeux : Yu-Gi-Oh! Master Duel sera une adaptation directe du jeu de cartes tourné vers le PvP dans lequel les joueurs pourront collectionner les cartes de la licence. Le jeu est décrit comme étant le plus complet, et il exploitera la 4K, avec une sortie prévue sur iOS, Android, PS4, Xbox One Switch, PC, mais également sur PS5 et Xbox Series.



Le second, c'est Yu-Gi-Oh! Cross Duel : celui-ci proposera des affrontements à 4 joueurs sur iOS et Android, sans en savoir réellement plus.

