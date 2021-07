Sorties jeux : The Witcher: Monster Slayer, Tiger Trios Tasty Travels, Punishing: Gray Raven

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Witcher: Monster Slayer, Tiger Trios Tasty Travels, Punishing: Gray Raven.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Witcher: Monster Slayer (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.0, 1,8 Go, iOS 12.0, Spokko sp. z o.o.) The Witcher: Monster Slayer est un jeu d'exploration en réalité augmentée qui vous permettra de faire partie de l'élite des chasseurs et chasseuses de monstres. Chaque pas que vous ferez dans le monde réel vous permettra de progresser dans une aventure de fantasy sombre et unique.



Traquez des monstres, étudiez leurs comportements et préparez-vous au combat. Choisissez avec soin vos armes et votre armure. Préparez à l'avance les potions dont vous aurez besoin pour vous battre. À chaque victoire, vous gagnerez de l'expérience pour améliorer vos compétences et votre équipement. Affinez vos stratégies pour faire partie des meilleurs chasseurs de monstres.



Theyre Coming: Zombie Defense (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.0, 63 Mo, iOS 11.0, WAI KIN NG) Il s'agit d'un jeu de zombie sanglant, simple mais hardcore, lorsque vous êtes confronté à différents zombies, vous devez penser à utiliser différents pièges et armes pour les tuer.



RUBY (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 309 Mo, iOS 11.0, UMOK Games) RUBY est un coureur sans fin situé sur Mars. Surmontez les obstacles pour collecter des orbes, frayez-vous un chemin à travers les ennemis et montez de niveau pour débloquer des armes et des skins.



Cela fait 176 jours depuis l'attaque contre Prospect qui a laissé RUBY bloqué à la surface loin du reste de son équipage et de son navire.



Les niveaux de ressources du costume sont essentiels. Les niveaux d'épurateur d'O2 sont critiques. Votre dernière ration alimentaire a été ruinée par l'environnement.



Punishing: Gray Raven (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.7.0, 2,3 Go, iOS 9.0, KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO...) Punishing: Grey Raven est un Action-RPG ultra-élégant au rythme rapide.



L'humanité est presque éteinte. La Terre a été conquise par une armée robotique – les Corrompus – tordue et déformée par un virus biomécanique connu sous le nom de The Punishing. Les derniers survivants se sont enfuis en orbite, à bord de la station spatiale Babylonia. Après des années de préparation, l'unité des forces spéciales Grey Raven mène la mission de récupérer leur monde natal perdu. Vous êtes leur chef.



Perfect World: Revolution (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.8.3, 3,6 Go, iOS 9.0) Perfect World: Revolution est un MMORPG fantastique aux graphismes 3D époustouflants en mode portrait. Avec cette nouvelle disposition verticale, le jeu brise le statu quo du contrôle à deux mains, tout en préservant les éléments classiques du premier Perfect World, vous permettant de jouer facilement d'une seule main. Bon retour dans le Perfect World, Sourciste !



Profitez de la facilité de contrôle du personnage grâce au nouveau mode portrait. Explorez les paysages aériens, terrestres et maritimes d'une seule main.



Otherworld Heroes (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v0.167, 150 Mo, iOS 11.0, Bublar Group AB) Explorez de nouveaux mondes, combattez dans des batailles magiques et accomplissez des missions épiques dans Otherworld Heroes, le tout premier MMORPG en RA (réalité augmentée).



Sélectionnez votre héros et profitez de cet univers enchanteur, plein de héros, de méchants, de monstres et de magie. Partout où vous marcherez, vous rencontrerez de nouveaux défis, des opportunités incroyables et vous ferez face à des dangers mortels !



- EXPLOREZ L'UNIVERS - Combattez des monstres maléfiques, trouvez de puissants objets magiques et partez dans des quêtes épiques pour la gloire et le pouvoir avec vos amis !



ITALY. Land of Wonders (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 262 Mo, iOS 10.0, Forge Reply) ITALY. Land of Wonders ouvre le patrimoine culturel et les merveilles de l'Italie au monde. Aidez Elio à récupérer les 20 étincelles afin d’allumer le phare et raviver le soleil. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez 5 Gardiens, qui vous guideront à la découverte de la Nature, de la Cuisine, de l'Art, du Spectacle et du Design, les 5 principaux secteurs du patrimoine culturel italien.



AEW Elite General Manager (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.06, 1,3 Go, iOS 12.0, Crystallized Games) AEW ELITE GM est le simulateur de gestion de lutte en ligne officiel de All Elite Wrestling.



Nouveaux jeux payants iOS :

WINGSPAN (À TIRE DAILES) (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.158, 485 Mo, iOS 13.0, Monster Couch) Wingspan est un jeu de stratégie primé et relaxant à base de cartes d'oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Chaque oiseau dont vous posez la carte déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l'un de vos trois habitats.



L'adaptation numérique sous licence officielle de Wingspan, le jeu de plateau lauréat du prix prestigieux Kennerspiel des Jahres 2019.



Tiger Trios Tasty Travels (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 261 Mo, iOS 10.0, Oink Games Inc.) Résolvez des casse-tête en compagnie d'une équipe animale irrésistible, spécialiste des sushis ! Rejoignez une famille de tigres qui se lance à l'assaut du monde avec son camion de sushis. C'est délicieux, bien sûr, mais les commandes ont toujours tendance à se mélanger...



Avec l'aide d'amis de talent, résolvez des casse-tête en ajoutant, retirant et déplaçant des sushis sur des tapis roulants, pour corriger les commandes avant qu'elles arrivent jusqu'aux clients ! Vous visiterez divers endroits comme le pays des fantômes, et vous vous aventurerez même jusque dans l'espace !



