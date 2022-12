The Witcher: Monster Slayer bientôt retiré de l'App Store et du Play Store

Le jeu de basé sur la réalité augmentée de Spokko Games, The Witcher : Monster, a été mis à jour régulièrement depuis son lancement sur iOS et Android en 2021. Ces versions ont apporté de nouveaux défis, des types de monstres, des timbres, et plus encore en plus des événements. Pourtant, Spokko Games, une filiale de CD Projekt Red, a annoncé que The Witcher : Monster Slayer s'arrêtera définitivement le 30 juin 2023.

The Witcher: Monster Slayer déjà abandonné

Le jeu concurrent d'un certain Pokémon Go sera retiré des magasins d'applications le 31 janvier 2023 et les achats in-app seront désactivés le même jour. Une fois retiré, le jeu sera encore jouable jusqu'à la fermeture des serveurs le 30 juin 2023. Consultez le message d'annonce officiel ci-dessous :

Malheureusement, nous devons annoncer que notre voyage avec The Witcher : Monster Slayer arrive à sa fin. Nous arrêterons le jeu le 30 juin 2023.



Nous sommes fiers d'avoir réussi à créer une expérience de AR basée sur la localisation qui a capturé ce que c'était d'être un sorcier dans la vie réelle et a donné à la communauté de combattre les monstres du monde de Witcher de près et en personne.

C'est ce qui a fait de The Witcher : Monster Slayer a été une expérience unique dans la franchise The Witcher.



Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu partager tout cela avec une communauté du monde entier aussi passionnée du monde entier. Ce voyage, rempli de quêtes, d'événements et d'aventures, n'aurait pas été possible sans nous.

Ensemble, nous avons vaincu plus de 100 millions de monstres dans le monde, après tout !

La FAQ du jeu mentionne également que si certains développeurs rejoindront les projets de développement de CD Projekt, d'autres seront malheureusement licenciés.



En attendant que le jeu soit retiré de la liste le mois prochain, vous pouvez vous procurer The Witcher : Monster Slayer sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android pour l'essayer avant que les serveurs ne soient désactivés en juin. Une mauvaise nouvelle pour les fans qui viennent pourtant de découvrir la prochaine mise à jour majeure de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X|S.

