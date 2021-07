Apple Arcade accueille Jetpack Joyride+ sans achat in-app

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Annoncé le mois dernier, le retour de Jetpack Joyride est effectif depuis ce matin sur Apple Arcade. Alors que le jeu de Halbrick sorti en 2011 est toujours disponible sur App Store, les abonnés Apple Arcade ont désormais droit à la version complète, sans achat intégré. Pour l'occasion, le titre mythique se pare d'un "Plus", soit Jetpack Joyride+.



Jetpack Joyride+ est disponible sur Apple Arcade

Des jetpacks propulsés par balles ! Des dragons mécaniques géants ! Des oiseaux qui produisent de l'argent ! Découvrez une sélection des jetpacks les plus cools jamais faits et testez vos compétences en tant que légendaire héros Barry Steakfries.

Jetpack Joyride a rapidement trouvé son public à sa sortie en 2011. En quelques semaines, il est devenu un phénomène, ce qui a poussé les développeurs à l'apporter également sur d'autres plateformes. Jetpack Joyride est un runner infini dans lequel le joueur doit voler grâce à un jetpack à l'intérieur d'un laboratoire tout en évitant les missiles et autres obstacles, le tout avec un seul doigt. Pour pimenter tout cela, Halfbrick a savamment dosé la difficulté et a proposé un die & retry qui laisse juste ce qu'il faut d'espoir pour vous accrocher. On y passe des heures, et le moindre bonus acquis est une victoire.



Bien que le jeu soit toujours disponible gratuitement sur l'App Store, il contient de nombreux achats intégrés. Cependant, pour les abonnés Apple Arcade, Jetpack Joyride+ arrive avec la totalité du contenu débloqué. Il intègre aussi une compatibilité avec tout le matériel Apple - iPhone, iPad, Mac et Apple TV - ainsi que les manettes MFI.



Voilà qui permet à Apple de proposer encore plus de diversité au sein d'un catalogue devenu très intéressant au fil du temps.



Si vous êtes déjà abonné à Apple Arcade, foncez sur ce jeu clairement fait pour toute la famille.



Télécharger le jeu Jetpack Joyride+