Apple.com fait la promotion de la saison 2 de Ted Lasso

Comme on dit... Toutes les bonnes choses ont une fin. Dans le cadre d'une interview accordée à ComicBook, l'un des créateurs de la série originale Apple "Ted Lasso" a mentionné la...

La plus grosse nouveauté d'iOS 14.5, c'est l'anti suivi publicitaire, désormais une application est dans l'obligation de vous demander pour regarder ce que vous faites toute la journée sur votre...

Vous êtes nombreux à attendre les prochains épisodes de la série Ted Lasso, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup à patienter. La deuxième saison de la série la plus...

"Ted Lasso", le programme le plus regardé sur Apple TV+, a fait ses débuts aujourd'hui avec l'épisode d'ouverture de la saison 2 sur le service de streaming. Un évènement pour cette série...

Depuis tôt ce matin, Apple TV+ propose le premier épisode de la saison 2 de Ted Lasso, sans surprise le géant californien a choisi de ne proposer qu'un seul épisode tous les vendredis, le but étant de garder les abonnés jusqu'au bout de la saison !

Avec toutes les récompenses et nominations obtenues pour Ted Lasso, Apple investit énormément dans la promotion de cette série pour attirer les nouveaux abonnés à son service de streaming. Pour le lancement de la deuxième saison, la firme de Cupertino a complètement changé sa page d'accueil pour intégrer une animation avec l'acteur Jason Sudeikis qui joue le coach Ted Lasso. Dès le lancement d'Apple.com, vous avez le slogan "La gentillesse fait son retour", puis vous voyez Jason Seidukis apparaitre tout sourire à la droite de votre écran puis s'installer au milieu avec la mention "Ted Lasso - Nouvelle saison".

Si vous ne savez pas encore que la deuxième saison de Ted Lasso est arrivée sur Apple TV+, c'est probablement parce que vous n'avez pas assez ouvert Facebook, Twitter ou même l'application iSoft aujourd'hui ! À l'occasion de l'arrivée des nouveaux épisodes, Apple a ajouté une superbe animation sur l'accueil de son site US.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.