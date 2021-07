Apple : Les analystes attendent un chiffre d'affaires énorme pour T3 2021

Il y a 6 heures

Julien Russo

Comme à son habitude, Apple va dévoiler son chiffre d'affaires trimestriel à la fin du mois de juillet. Une fois encore, tous les indicateurs pourraient être au vert grâce aux iPhone 12 qui rencontrent beaucoup de succès, les nouveaux iPad qui ont redynamisé les ventes, mais aussi les services qui ne cessent d'attirer de nouveaux abonnés (merci le Dolby Atmos et Lossless sur Apple Music).

72,93 milliards de chiffre d'affaires ?

Pour ce troisième trimestre de 2021, l'ensemble des analystes se sont mis d'accord pour dire que la firme de Cupertino devrait annoncer un chiffre d'affaires bien plus important qu'au même trimestre de l'année dernière.

En 2020, celui-ci était de 59,69 milliards de dollars, pour le T3 2021, les analystes voient un CA autour des 72,93 milliards de dollars, celui-ci devrait être poussé vers le haut grâce aux excellentes ventes des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. La dernière génération d'iPhone s'écoule à une vitesse hallucinante surtout auprès de ceux qui sont déjà propriétaires d'un iPhone (renouvellement).



Le média Yahoo s'est intéressé à 25 analystes qui connaissent à la perfection l'activité d'Apple et qui peuvent anticiper d'un coup d'œil un trimestre difficile, comme un trimestre record !

La plus faible estimation de chiffre d'affaires est de 65,68 milliards de dollars quand la plus haute est de 77,15 milliards. Qui verra le plus juste ?

Attention tout de même à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre puisqu'il faut rappeler que nous sommes dans une période de pandémie où le réapprovisionnement peut être en difficulté à cause de la pénurie mondiale de puces qui ne s'est pas vraiment améliorée depuis le début de l'année.

Apple est tout autant touché que Sony qui a du mal à produire ses PS5 ou encore Tesla qui en a besoin pour ses véhicules, certes la firme de Cupertino sait anticiper pour éviter d'être dans le besoin, a des avantages spéciaux que d'autres n'ont pas, mais cela a ses limites en période difficile.



En ce qui concerne la prévision du bénéfice par action, l'optimisme est tout aussi présent selon 9to5mac qui relaie l'information :

Sur les 28 analystes qui ont fourni une prévision du bénéfice par action, le nombre de consensus est de 1 $, ce qui est en hausse de près de 50 % par rapport à l'an dernier. L'optimisme se poursuit en ce qui concerne le cours de l'action AAPL. L'objectif de consensus de la PED30 est de 161 $, contre 148,56 $ hier. Le haut de gamme est représenté par Wedbush et Raymond James, à 185 $, tandis que New Street a en quelque sorte atteint le plus bas de 90 $.

Apple dévoilera ses résultats financiers du T3 2021 dans la soirée de demain, vous pourrez les découvrir sur iPhoneSoft dans un article dédié.