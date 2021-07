Le PDG de WhatsApp demande à Apple d'agir suite à l'affaire Pegasus

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Le PDG de WhatsApp a donné une interview dans laquelle il revient sur l'affaire Pegasus et la déclaration d'Apple 48 h plus tard. Une déclaration rassurante qui ne semble pas à son goût, lui qui trouve que cela reste un sacré problème toujours aussi difficile à résoudre.

Le PDG de WhatsApp veut agir et pas rassurer

La semaine dernière, nous vous parlions de l'affaire Pegasus qui globalement, révélait que certaines personnes dont des militants des Droits de l'Homme, des chefs d'États et d'autres avaient été espionnés à leur insu via leur smartphone.



Une histoire qui n'a pas finie de faire parler et à laquelle Apple avait tout de suite réagit en désamorçant le sujet et en rassurant ses millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour ce faire, l'un des responsables de la sécurité de la Pomme avait rapidement expliqué que ce type d'espionnage est limité, très coûteux et en général toujours mis en place pour des "grosses affaires".

Autrement dit, les utilisateurs lambdas que nous sommes n'avons pas à nous inquiéter, l'iPhone est toujours le smartphone le plus sécurisé au monde. Une déclaration que chacun perçoit comme bon lui semble mais visiblement, elle n'a pas plu au PDG de WhatsApp.



Lors d'une interview accordée au Guardian, celui-ci est revenu sur cette déclaration précise d'Apple et a invité la marque à en faire davantage contre ce type d'attaque plutôt que de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes.



Déclaration de Will Cathcart :

Soyez bruyant, participez. Il ne suffit pas de dire que la plupart de nos utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter à ce sujet. Il ne suffit pas de dire "oh, ce ne sont que des milliers ou des dizaines de milliers de victimes".

Pour rappel, il n'est pas le seul à prendre la parole pour qu'Apple agisse plus massivement dans ce domaine car d'autres l'ont déjà fait la semaine dernière. En 2019, WhatsApp a également eu des problèmes d'espionnage avec un logiciel israélien.



En revanche, il est assez ironique de voir le PDG de WhatsApp donné des conseils sur la sécurité lorsque l'on voit tous les problèmes que rencontre son application et plus globalement le groupe Facebook à ce sujet ces derniers temps. Le réseau social ayant racheté la messagerie pour plus de 22 milliards.