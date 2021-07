1000 km d'autonomie pour le Volvo XC90 2022 électrique ?

Alban Martin

Volvo s'affaire actuellement sur la troisième génération de son XC90 qui doit sortir l'an prochain, en 2022. Le constructeur suédois voit les choses en grand pour son vaisseau amiral puisque non content de passer à un modèle 100% électrique, Volvo fait tout pour dominer la concurrence avec une autonomie à faire pâlir Tesla. Et pour l'occasion, toute la gamme sera renommée.

Un futur XC90 III renommé et 100% électrique

Pour commencer, Hakan Samuelsson, le patron de Volvo, a expliqué pendant le keynote que les futurs véhicules vont laisser tomber leur patronyme en "V" ou "XC" pour adopter « un véritable nom, comme s’il s’agissait d’un enfant ».

Mais le plus intéressant concerne évidemment la nouvelle plate-forme SPA II dédiée aux autos 100% électriques de la marque. Comme aperçu sur le concept Recharge de juin dernier, ce nouveau châssis placera les batteries au centre du véhicule. De plus, elles ne seront pas sous le plancher mais formeront ce dernier, pour gagner en espace et en rigidité. Mieux, et c'est là toute la magie de cette annonce, Volvo prévoit une densité accrue pour ses batteries avec un gain de 50% permettant d'atteindre théoriquement les 1000 km d'autonomie. Et grâce à une architecture 800V, la recharge sera ultra rapide.



Pour le reste, il faut se pencher sur les rumeurs pour apprendre que le SUV haut de gamme conservera son look imposant avec un empattement de près de 3 m et la possibilité d’embarquer jusqu’à 7 passagers.



A l'intérieur, on devrait retrouver un grand écran vertical à la Tesla, un système d'exploitation Android et un lidar pour détecter les autres usagers de la route sur plusieurs centaines de mètres. Rendez-vous en 2022 pour la présentation et le lancement commercial. Une chose est sûre, toute l'industrie devrait scruter cette sortie qui promet beaucoup avec ses 1000 km d'autonomie annoncés.