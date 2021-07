Pour son premier week-end, Ted Lasso S02 a explosé l'audience d'Apple TV+

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3



Avec la série Ted Lasso, Apple a touché le gros lot. Le programme a le pouvoir de rassembler différents profils d'abonnés aux quatre coins du monde, de plus les nombreuses nominations et remises de prix ont assuré une belle couverture médiatique. Sans surprise, le premier week-end de disponibilité de Ted Lasso a été bénéfique pour Apple TV+ qui a vu sa fréquentation fortement augmenter.

Apple donne quelques chiffres

Il est rare qu'Apple communique des chiffres sur les audiences d'Apple TV+, mais ce premier week-end pour Ted Lasso a tellement été impressionnant qu'il était impossible de garder les statistiques en interne. L'Apple Park s'est confié au média Deadline et a confirmé l'incroyable popularité du début de la saison 2 de Ted Lasso !

Alors qu'il n'y avait que le premier épisode de disponible, lors du week-end du 23 au 25 juillet, Apple TV+ a constaté une augmentation des nouveaux abonnés de 50% comparé à la semaine précédente.



Selon la déclaration d'Apple, Ted Lasso a aussi permis d'attirer les abonnés sur d'autres créations originales, beaucoup de personnes qui étaient venues pour voir Ted Lasso ont lancé un épisode de Physical, Mythic Quest ou encore Schmigadoon.

La bonne nouvelle, c’est que Ted Lasso plaît aux abonnés, mais pousse aussi à regarder les autres programmes déjà disponibles dans le catalogue Apple TV+. Cette incitation à voir autre chose s'explique par le fait que Ted Lasso a un rythme de diffusion au ralenti (1 épisode par semaine).



Autre statistique intéressante, c'est le nombre de personnes qui ont lancé le premier épisode de Ted Lasso, Apple a comparé les chiffres avec le début de la première saison et c'est le jour et la nuit !

La firme de Cupertino a assuré qu'il y a eu jusqu'à 6 fois plus d'audience que lors du lancement de la première saison l'année dernière. Les abonnés qui ont vu les dix premiers épisodes se sont empressés de voir le premier épisode de la seconde saison, on constate une grande impatience pour le retour du coach Ted Lasso et de son équipe !

Une augmentation de l'audience globale de 200%

Dans une vision plus globale, Apple a remarqué que l'audience a été largement plus importante que toutes les semaines précédentes. Sur le week-end dernier, les serveurs d'Apple ont chauffé puisqu'il y a eu une fréquentation de +200% par rapport au week-end précédent.

Cette forte affluence a été constatée aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Inde, en Italie, en Australie, au Mexique, au Brésil, en Russie, en France et ailleurs.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.