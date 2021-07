Final Fantasy Pixel Remaster : FF1, FF2 et FF3 sont disponibles !

Medhi Naitmazi

La série Final Fantasy Pixel Remaster pour iOS, Android et Steam est enfin déployée dans le monde entier avec Final Fantasy 1, 2 et 3. Les trois jeux sont actuellement déployés sur toutes les régions et plates-formes sur App Store. Ils sortiront bientôt sur Android dans les mêmes régions avec Steam qui suivre juste derrière.

Un drôle de remake signé Square Enix

Les remasters de pixels de Final Fantasy, Final Fantasy 2 et Final Fantasy 3 sont disponibles en tant que versions premium remplaçant les deux premiers jeux. Comme mentionné précédemment, Final Fantasy 3 (3D Remake) est toujours disponible et restera disponible dans le monde entier. Les trois sorties comprennent le nouveau lecteur de musique avec la bande sonore retravaillée, une galerie, et plus encore. Alors que Steam obtient un bundle à prix réduit, les versions iOS et Android sont vendues séparément pour l'instant.



Regardez le nouveau trailer de Final Fantasy de la série Final Fantasy Pixel Remaster ci-dessous :

La version originale de FINAL FANTASY prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !

Si vous aviez raté l'annonce, il s'agit pour les trois opus d'une version remodelée en 2D avec des graphismes toujours pixelisés mais revus pour être plus actuels. Un remastering pour les puristes qui permet de profiter d'une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro toujours signés de Kazuko Shibuya, l'artiste d'origine. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée avec des contrôles tactiles adaptés et des options de combat automatique pour gagner du temps dans ces RPG nippons de grande qualité.



Seul hic, le prix puisque la série Final Fantasy Pixel Remaster est au prix à partir de 12,99€ pièce pour Final Fantasy 1 et 2. Final Fantasy 3,4,5 et 6 sont au prix de 19,99 € chacun. Sur Android, rendez-vous sur le Play Store.



Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux visuels et achèterez-vous les jeux Final Fantasy Pixel Remaster sur iOS si vous possédiez déjà des versions antérieures ?



Attention, les jeux nécessitent iOS 13.0 ou version ultérieure, ainsi qu'un iPhone 6s, iPad 5, iPad Air 2 ou iPad mini 4. Bizarre pour des sprites...

