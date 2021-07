Nokia présente le XR20, un smartphone très résistant à 569€

Alban Martin

HMD Global a officialisé son nouveau smartphone, le Nokia XR20 qui est présenté comme le téléphone le plus résistant jamais conçu par la marque finlandaise. Solide et durable, l'appareil tourne sous Android. Oui, on est loin du 3310 comme certains le laissent penser.

XR20 : le plus résistant de chez Nokia

La page officielle du Nokia XR20 ne laisse aucun doute sur son positionnement. L'appareil s'adresse aux baroudeurs mais aussi aux maladroits. Jugez plutôt :

Le Nokia XR 20 est conçu pour durer. Un téléphone qui peut résister à tous les aléas de la vie tout en gardant fière allure. Doté d'un boîtier ultra-solide et du verre d'écran le plus robuste possible, il résiste aux rayures, aux chutes, aux écarts de température, à l'eau, aux enfants et aux animaux domestiques. Inclus également : jusqu'à 3 ans de mises à niveau du système d'exploitation et 4 ans de mises à jour de sécurité mensuelles pour que votre téléphone reste à jour jusqu'en 2025. Et comme vous l'utiliserez plus longtemps, c'est meilleur pour l'environnement. En outre, un remplacement gratuit de l'écran sur une période de 1 an et une garantie exceptionnelle de 3 ans vous permettent de parer à toute éventualité.

En effet, le nouveau Nokia propose un objet solide pour le quotidien, tout en proposant des performances suffisantes. La fiche technique comporte un écran de 6,6″ (Full HD+), un processeur Snapdragon 480, la 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, appareil photo ZEISS Optics de 48 MP + 13 MP, la charge sans fil 15 W et une autonomie de deux jours (batterie de 4630 mAh). Le tout sous Android 11 quasi-stock.



Pour la partie durabilité, l'ancien leader mondial de la téléphonie s'appuie sur la même protection d'écran que l'iPhone 12 avec une vitre Gorilla Glass Victus, mais aussi boitier de conception militaire certifié Mil-STD-810H. Il peut ainsi résister à des chutes de 1,8m, à une immersion d’une heure sous l’eau, et à des températures allant de -22 à 55 degrés.

Enfin, Nokia insiste sur une garantie de 3 ans et 4 ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Le nouveau Nokia XR20 sera livré à partir du 30 juillet et sera en boutique fin août. Le prix ? 569€ en Ultra Blue ou Granite Grey avec 6 Go/128 Go. Une version moins chère est annoncée à partir de 499 euros avec 4 Go RAM/64 Go de stockage.