Call of Duty Mobile : la saison 6 "The Heat" est disponible !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

C'est parti pour la saison 6 de COD Mobile. Après avoir vu le mois dernier la sortie de la saison 5 "In Deep Water" sur iOS et Android qui succédait à la saison 4 sur le thème "Spurned & Burned", voilà "The Heat". Autant dire que la chaleur va monter d'un cran dans ce FPS signé Activision.



Call of Duty Mobile passe la 6ème

Nouvelle saison à thème avec 50 niveaux de récompenses dans le Passe de combat. Du tout nouveau contenu : de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, des événements thématiques et de nouveaux modes. Améliorations et correction de bugs.

Aujourd'hui, Activision a annoncé le lancement de la saison 6 de Call of Duty Mobile: The Heat ainsi que le retour du mode zombies tant attendu. Le mode zombies avait été confirmé en avril dernier tout en modifiant légèrement son format. Call of Duty: Mobile Zombies revient en mode "Undead Siege".



La saison 6 comprend de nouvelles cartes multijoueurs, des opérateurs, des plans d'armes, un nouveau passe de combat avec 50 niveaux et plus encore. Le pass Heat Battle comprend des niveaux gratuits et premium. Regardez la bande-annonce de "Call of Duty: Mobile Season 6" ci-dessous :

Quelles nouveautés dans COD Mobile saison 6 ?

Voici la liste complètes des nouveautés de la saison 6 prévues par les développeurs. Une partie est déjà disponible dans le jeu (après mise à jour), alors que le reste arrivera dans quelques jours.

Gagnez de nouvelles récompenses pour le Heat Battle Pass

"Sous ce soleil brûlant, vous feriez mieux de vous préparer à vous battre et à survivre." Vous aider dans votre mission est un nouvel approvisionnement en contenu gratuit et premium dans le Battle Pass de la saison 6, avec de nouveaux opérateurs, une nouvelle arme fonctionnelle, une nouvelle série de scores, des plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes, des points d'appel (CP), et plus encore.

Niveaux gratuits de Battle Pass

Faites appel à un essaim de drones Hunter Killer mortels avec le nouveau Swarm Scorestreak déverrouillé au niveau 14. Déchiquetez vos ennemis avec la nouvelle arme fonctionnelle MX9 à tir rapide au niveau 21. D'autres articles de niveau gratuits comprennent l'AK-47 - Épiphanie, la carte d'appel - Robuste, et plus encore.

Niveaux de laissez-passer Premium

Obtenez le Battle Pass pour tenter de gagner tout le contenu disponible dans le flux "The Heat". Accédez à Rosa - Agent double, ICR-1 - Blood Money, Calling Card - Escape in Style, et un nouveau charme directement au niveau 1. D'autres points forts premium comprennent des skins d'opérateur comme Price - Le capitaine et Domino - Révolutionnaire, des plans d'armes comme le KN-44 - Clout et le MX9 - Stone Serpent, et un assortiment d'autres éléments de contenu comme Emote - Jongler et tirer.

Nouvelles cartes multijoueurs

Bidonvilles : Déployez dans les bidonvilles, un favori classique et compétitif vu à l'origine dans Black Ops II. Baladez-vous dans les rues et autour de la fontaine centrale, et quoi que vous fassiez, vérifiez les coins.

Déployez dans les bidonvilles, un favori classique et compétitif vu à l'origine dans Black Ops II. Baladez-vous dans les rues et autour de la fontaine centrale, et quoi que vous fassiez, vérifiez les coins. Stack : Préparez-vous à des joutes tactiques entre petites équipes sur Stack, une carte presque symétrique située dans un centre d'entraînement dans le désert. Introduit pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare, Stack rejoint la rotation de la carte Gunfight avec l'aimable autorisation de la saison 6.

Le retour des zombies dans un siège de morts-vivants !

Déployez avec votre escouade sur la carte de Battle Royale isolée, où vous devez survivre contre les morts-vivants sur une période de cinq jours et cinq nuits. Récupérez des fournitures et de l'équipement pendant la journée, et lorsque le soleil se couche, combattez pour votre vie contre les vagues de zombies alors qu'ils tentent de démanteler votre base mobile.

Utilisez des tourelles, des armes à feu et du travail d'équipe pour vaincre la horde à mesure qu'elles deviennent plus fortes et plus nombreuses. Gagnez plus de 25 récompenses en progressant dans le mode, y compris des faits saillants comme le plan d'arme de machine à court terme - éther et un skin d'opérateur de Dempsey de réservoir zombifié.

Gagnez des récompenses dans l'événement sur le thème du Undead Siege plus tard cette saison

Terminez les tâches dans le nouveau mode Undead Siege et en multijoueur et Battle Royale pour gagner du minerai irradié et régulier, qui est exploité pour l'éther inestimable. Gagnez le plus d'éther en jouant au siège des morts-vivants et gagnez des récompenses comme le FR .556 - Observateur de morts-vivants ainsi qu'un skin d'opérateur Edward Richtofen zombifié. Lancement plus tard dans la saison 6.

Nouvelles saisons de contenu : Séries classées et guerres de clans

La saison 6 introduit de nouvelles saisons des séries classées et des guerres de clans, y compris de tout nouveaux nœuds de guerre de clans à capturer. Prouvez-vous et portez votre gloire avec de nouvelles récompenses comme celles-ci :

Récompenses primaires de la série classée : CR-56 AMAX - Street Venin (gagné au Master I en multijoueur) et Lerch - Penalty Kick (gagné au Master III en Battle Royale).

CR-56 AMAX - Street Venin (gagné au Master I en multijoueur) et Lerch - Penalty Kick (gagné au Master III en Battle Royale). Récompenses primaires de la guerre des clans : un nouveau skin d'opérateur brise-feu avec des objets esthétiques équipables et le RUS-79U - Plan directeur d'arme brise-cage.

Call of Duty: Mobile World Championship 2021, maintenant en streaming en jeu !

Le Mondial 2021 s'échauffe avec la 3e étape : éliminatoires régionales. Pour la première fois, cinq tournois régionaux des séries éliminatoires seront diffusés en jeu et sur YouTube, alors que les équipes s'affrontent dans une double tranche d'élimination. Gagnez des récompenses spéciales en regardant.



Call of Duty: Mobile Season 6 est mis en ligne ce jour sur iOS et Android avec Undead Siege arrivant le 31 juillet. Avez-vous joué au jeu avec des manettes ou uniquement en tactile sur iOS et Android ?

