PS Plus : les jeux gratuits en août dont Tennis World Tour 2 et Hunter’s Arena Legends

Il y a 5 heures

Alban Martin

Les abonnés au PS Plus peuvent déjà connaitre les jeux gratuits du mois d'août 2021. Le constructeur japonais a mis en ligne la page dédiée ainsi que la vidéo de présentation. Après plusieurs mois avec de grands jeux comme FF 7 Remake, Oddworld: Soulstorms, Wreckfest, Battlefield 5 ou encore A Plague Tale: Innocence, voici Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville, Tennis World Tour 2 et Hunter’s Arena: Legends (PS5 seulement).

Sony propose également des packs de skins et objets pour Fortnite, Call of Duty Warzone et Brawlhalla.

3 nouveaux jeux gratuits sur PS5 (dont 2 sur PS4) pour les abonnées sur PS Plus

Alors qu'il reste encore une petite semaine pour récupérer les jeux gratuits PS Plus de juillet, voici le programme du mois prochain.

Vous pourrez télécharger gratuitement les jeux suivants à compter du 3 août :

Plans vs. Zombies : Battle for Neighborville | PS4

EA propose un shooter décalé à la 3e personne depuis septembre 2019 sur toutes les consoles et sur PC. A coup de lance-petits pois, il faudra défendre chèrement sa peau au-delà de Neighborville, dans de nouvelles régions en monde ouvert à l’extérieur de la ville. Il faut choisir l’une des 20 classes de personnages entièrement personnalisables, faire équipe avec ses amis, en local ou en ligne, puis relever une myriade de nouveaux défis. C'est fun, bien foutu et plutôt tactique.

Les fans de tennis peuvent trouver ici une bonne simulation qui corrige pas mal de défauts d'un premier opus mitigé. Les graphismes et les animations rendent hommage à ce sport mythique tandis que les sensations s'améliorent sans être au niveau des meilleurs jeux de sport. Classement mondial en ligne, mode Carrière avec gestion de la saison, des équipements et autres sponsors ou mode Versus en en local ou en ligne, en simple comme en double. Dommage que Sony ne propose pas la Compete Edition améliorée pour la PS5.

Dernier jeu mais non des moindres, un battle royale à 30 joueurs optimisé pour la PS5 (et compatible PS4 mais payant dans ce cas) qui a connu un certain succès sur Steam. Plutôt que de miser sur le futur, Hunter's Arena prend place dans une époque ancienne, marquée par des affrontements entre humains, pendant que des légions de démons déferlent sur le monde. Il faudra donc combattre sur deux fronts. Pour cela, vous devrez explorer des donjons et affrontez-y des adversaires démoniaques pour décrocher des récompenses à la hauteur des risques. Le but étant de faire progresser votre personnage et ainsi devenir de plus en plus agile et puissant. Un Battle royale / RPG.

Préparez-vous à télécharger des centaines de gigas sur Playstation ! Regardez la vidéo pour découvrir tous ces jeux.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.