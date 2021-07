La bêta PS5 permet enfin d'agrandir le stockage SSD interne

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

3



La PS5 est pour le moment toujours limitée en termes de stockage SSD. Une limitation qui devrait bientôt évoluée car les bêta testeurs ont enfin accès à cette fonctionnalité, ce qui annonce un lancement grand public plus très loin.

Premier test officiel pour le SSD supplémentaire dans la PS5

Il y a plus d'un mois maintenant, nous vous parlions du lancement par Sony des inscriptions à la toute première bêta PS5. L'objectif ici, recevoir les mises à jour de la console en avance pour les tester et faire un feedback auprès de la marque pour qu'elle puisse peaufiner les choses avant de les mettre en accès libre au grand public.



L'un des changements les plus attendus c'est bien évidemment la possibilité de placer un SSD supplémentaire dans la console pour profiter d'un espace de stockage agrandit. Pour rappel, le stockage SSD réel proposé par la console n'est que d'environ 650 Go, ce qui peut sembler maigre au vu de la taille des jeux qui sont de plus en plus volumineux.

Quoi qu'il en soit, bonne nouvelle car depuis hier, les personnes inscrites à cette bêta peuvent désormais brancher un SSD en plus dans la console pour voir comment cela fonctionne et si tout est fluide. Attention tout de même, Sony n'a pour le moment pas annoncé les SSD qui seront définitivement compatibles avec la PS5 mais ce qui est sûr, c'est qu'ils devront au minimum être au format NVMe M.2 en PCIe 4.0.



J'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel, ne vous lancez pas trop vite sur les offres de certains constructeurs qui annoncent déjà que leur SSD interne sera compatible PS5. Attendez la confirmation exacte de Sony, cela évitera les mésaventures.



Contrairement à Xbox, Sony n'a pas choisi la facilité car pour loger un SSD tiers dans la PS5, il faudra légèrement "démonter la console". Une tâche qui ne s'avère pas très difficile mais qui requiert tout de même quelques mouvements.



Pour finir, Sony avait annoncé l'hiver dernier que l'ajout d'un SSD dans la PS5 serait possible pour tous dans le courant de l'année 2021. Cet ajout sur la bêta est un sacré pas en avant et nous pouvons maintenant espérer un lancement officiel pour la fin août ou la rentrée.