Apple est la 6e entreprise en chiffre d'affaires selon Fortune Global 500

Il y a 4 heures

Julien Russo

À chaque fin de trimestre, Apple annonce des résultats financiers extraordinaires et bat à chaque fois de nouveaux records dans les ventes d'iPhone, d'iPad, de Mac... Cela fait maintenant plusieurs années que la firme de Cupertino répond aux attentes des investisseurs sur tous les indicateurs. Cependant, si Apple génère beaucoup d'argent, ce n'est pas l'entreprise qui gagne le plus d'argent dans le monde !

Le TOP 10 des entreprises les plus riches dans le monde

Un chiffre d'affaires de 81,43 milliards de dollars et un bénéfice de 21,74 milliards de dollars, lors de ses derniers résultats financiers, Apple a surpris tout le monde en affichant une hausse de 36,4% de son chiffre d'affaires. Ce succès impressionnant qui ne semble jamais se fatiguer ni même s'essouffler ne fait pas d'Apple l'entreprise la plus riche du monde, il existe des concurrents et même des firmes d'autres secteurs qui gagnent bien plus qu'Apple.

Le magazine américain Fortune a publié l'édition 2021 de son célèbre Global 500, un classement qui a pour but de donner la visibilité sur les compagnies qui gagnent le plus d'argent !

Apple est à la 6e position

Le Global 500 de cette année est majoritairement dominée par des entreprises de technologies, de la grande distribution et de l'automobile, voici le classement...

Attention, ce que vous voyez ci-dessous concerne uniquement l'année fiscale 2020, le Global 500 est toujours en décalage d'un an pour compter le total sur l'année.

Position Entreprise et chiffre d'affaires sur l'année fiscale 2020 1. Walmart (559,1 milliards de dollars) 2. State Grid (386,6 milliards de dollars) 3. Amazon (386 milliards de dollars) 4. China National Petroleum (283,9 milliards) 5. Sinopec Group (283,7 milliards de dollars) 6. Apple (274,5 milliards de dollars) 7. CVS Health (268,7 milliards de dollars) 8. UnitedHealth Group (257,1 milliards de dollars) 9. Toyota Motor (256,7 milliards de dollars) 10. Volkswagen (253,9 milliards de dollars)

En comptant toutes les entreprises présentent dans le Global 500 de 2021, on constate un revenu colossal qui représente plus d'un tiers du PIB mondial. Apple et les autres firmes présentes ont généré la somme de 31,7 billions de dollars. Une petite baisse due à la pandémie puisque le Global 500 de 2020 avait atteint la somme record de 33,3 billions de dollars.



Apple s'offre le luxe de passer de la 12e place à la 6e en seulement 1 an, il faut dire que la période de pandémie réussit fortement à Apple qui voit ses ventes décollées grâce notamment au besoin d'équipements pour le télétravail et les divertissements.

Autre exploit de la firme de Cupertino, c'est l'entreprise qui arrive à créer le plus de bénéfice avec 57 milliards de dollars, ce qui fait l'entreprise la plus rentable du Global 500 de 2021. En même temps avec la marge que se réserve Apple sur l'iPhone, les Mac ou même certaines générations d'iPad, ce n'est pas très surprenant !