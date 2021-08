Apple se fixe l'objectif d'agrandir les batteries dans ses iPhone, iPad et MacBook

Il y a 4 heures

Julien Russo

L'iPhone comme les autres produits du catalogue ont connu des innovations saisissantes et extraordinaires ces dernières années, cependant nous n'avons toujours pas constaté d'évolution majeure en ce qui concerne l'autonomie de notre iPhone. En attendant une technologie révolutionnaire pour la batterie, Apple s'est fixé pour objectif de libérer de la place pour proposer une batterie plus grosse et donc plus performante !

Du changement à venir sur les composants internes

Selon un rapport de Digitimes, Apple aurait lancé une réorganisation des composants internes dans ses futurs iPhone, iPad et MacBook. En interne, le mot d'ordre serait "rétrécissement", le géant californien aurait demandé à ses ingénieurs de faire le plus de place possible à l'intérieur de ses appareils pour proposer prochainement des batteries plus grandes avec plus de mAh. Les fournisseurs seraient eux aussi concernés par cette nouvelle quête du composant le plus petit possible, ils devront prochainement proposer des pièces plus fines sans faire de compromis sur les performances.



Le rapport explique qu'Apple "prévoit d'augmenter significativement l'adoption des IPD (dispositifs passifs intégrés) pour les puces périphériques de ses produits". Les IPD sont de minuscules composants qui séduisent énormément les constructeurs de smartphones qui cherchent la finesse dans leurs produits et l'optimisation de l'espace pour les composants à grande taille comme la batterie.

TSMC comme d'autres fournisseurs pourraient être à la tête de cette nouvelle stratégie :

Selon des sources industrielles, Apple devrait augmenter de manière significative l'adoption des IPD (dispositifs passifs intégrés) pour les nouveaux iPhones et autres produits iOS, offrant ainsi de solides opportunités commerciales aux partenaires de fabrication TSMC et Amkor.



Les puces périphériques pour les iPhones, les iPad et les MacBook deviennent plus fines et plus performantes afin de laisser plus de place aux solutions de batteries de plus grande capacité pour les appareils, et la demande d'IPD devrait augmenter fortement en fonction de cette tendance, selon les sources.

Il est également précisé dans le rapport qu'Apple a validé le processus de 6e génération de TSMC, un plan qui consiste à produire en masse des IPD à destination des futurs iPhone et iPad.

Pour l'instant, nous ne savons pas quels sont les composants qui sont ciblés par cette finesse à tout prix. On sait déjà que la puce A16 devrait ouvrir la voie avec une gravure en 3nm dès 2022 selon un autre rapport de Digitimes. Apple peut compter sur son partenaire pour proposer des puces toujours plus petites, plus performantes et avec une consommation d'énergie très efficace.