Un pack Stadia avec Chromecast Google TV et manette à 99€

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Avec Stadia devenant disponible sur Chromecast avec Google TV depuis juin, ce n'était qu'une question de temps avant de voir débarquer un pack avec le dongle de streaming et une manette Stadia. Jusqu'à hier, Google proposait d'ailleurs les deux avec une remise spéciale. Maintenant Google propose un bundle intéressant pour les joueurs.

Google Stadia : les accessoires à prix malin

Avec le forfait "Play and Watch" de Google TV, vous pouvez acheter un Chromecast compatible (50 $ seul) et le contrôleur Stadia (69 $) pour 99€, soit 19€ de réduction. Si vous préférez une connexion matérielle, vous pouvez également obtenir l'adaptateur Ethernet Chromecast pour seulement 9€ de plus, soit une remise supplémentaire de 10€.

Pour les bourses plus modestes, Google propose également l'ancien Chromecast Ultra dans un pack avec le contrôleur Stadia pour 79€. Le Chromecast Ultra n'est plus vendu seul, il s'agira donc probablement d'une offre à durée limitée.



Avec l'ajout d'une télécommande, Chromecast avec Google TV est passé d'un appareil de streaming à une offre complète, un peu comme une Apple TV 4K. Il est beaucoup plus facile de naviguer qu'auparavant grâce à la nouvelle interface Google TV et il fonctionne avec Google Assistant pour le contrôle vocal. La manette Stadia, quant à elle, fonctionne de manière transparente avec les téléviseurs Chromecast et Google, le tout en Wi-Fi, permettant une latence minimale. C'est l'un des critères les plus importants pour les jeux en ligne, à fortiori quand on les streame.