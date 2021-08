Le pack de 4 AirTags en promo sur Amazon

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Réagir



Si vous hésitiez à acquérir les traqueurs d'Apple, le pack de 4 AirTags est en promotion pour la première fois chez Amazon. Vous économiserez ainsi près de 20€, ce qui n'est pas négligeable.



Une jolie promo sur les AirTags

Les promotions sur les AirTags sont aussi rares que celles sur les Apple TV. Alors qu'un AirTag est vendu 35€ par Apple, le pack de 4 s'échange habituellement contre 119€. Avec la réduction d'Amazon le pack descend à 101€, mais il ne faudra pas être pressé pour la livraison, car les expéditions se feront au prochain réapprovisionnement des stocks.

Grâce à la puce U1 des AirTags, vous allez pouvoir retrouver vos objets avec une efficacité impressionnante. Ils sont aussi équipés d'un système audio, du Bluetooth, d'une pile avec une autonomie d'un an, du support de Siri et d'un accéléromètre !

Les AirTags permettent de suivre et retrouver un objet perdu comme un portefeuille, un sac ou autre, mais ils peuvent également servir à localiser son chat par exemple (même si officiellement ils ne sont pas conçus pour cette utilisation).



Nous avions réalisé un test des AirTags dès leur sortie, cela pourrait vous aider à vous faire une idée. De même, consultez notre sélection d'accessoires pour AirTags.

Qui a déjà acheté un ou plusieurs AirTags parmi vous ? Et pour quelle utilisation ?