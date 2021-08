La part de marché du HomePod aux USA est toujours derrière Amazon et Google

Sur le marché des enceintes connectées, il y a deux entreprises qui dominent depuis plusieurs années, il s'agit d'Amazon et Google. Proposant des enceintes à tous les prix (parfois même à moins de 50€), les deux entreprises ont l'avantage d'avoir une intelligence artificielle plus complète et parfois même avec des skills (des applications).

Le HomePod reste à la traîne

Un HomePod à plus de 300€ avec un assistant vocal qui ne comprend qu'environ 60% des requêtes ? C'est ce qu'a proposé Apple aux consommateurs pendant plus d'un an. S'apercevant que les ventes ne décollaient pas, la firme de Cupertino a décidé de changer sa stratégie en stoppant la commercialisation du HomePod pour proposer un HomePod mini à seulement 99€.



Ce changement de position a été très positif pour les ventes du HomePod, on l'a d'ailleurs vu au deuxième trimestre de 2021 où les ventes du HomePod mini auraient permis d'augmenter de +180% les expéditions. Si cela est une bonne nouvelle, ça reste toujours insuffisant quand on compare avec la concurrence.



Un rapport du CIRP s'est intéressé à la position du HomePod par rapport aux enceintes connectées des gros concurrents comme Amazon ou encore Google.

Selon les données recueillies, le marché des enceintes avec assistant vocal a atteint 126 millions d'appareils en circulation en juin 2021 aux États-Unis. Le gagnant est Amazon qui arrive à capter une part de marché de 69%, Google se retrouve derrière avec seulement 20%.

Concernant Apple, le HomePod mini n'arrive même pas à générer 10% de PDM (avec le HomePod classique), une déception pour la firme de Cupertino qui espérait que cette nouvelle version du HomePod offre une présence plus conséquente sur ce marché où l'entreprise est quasiment inexistante.



Autre révélation de l'étude, Amazon et Google arrivent à réaliser un exploit que quasiment aucune autre entreprise n'a réussi jusqu'ici : celui de pousser les consommateurs à acheter plusieurs enceintes pour leur domicile.

Les clients sont nombreux à repasser commande les mois qui suivent pour installer un appareil supplémentaire dans la salle de bain, la cuisine, le salon ou la chambre. On peut dire que c'est le résultat d'une expérience utilisateur optimisée au maximum grâce à un assistant vocal performant, une intégration poussée des services de streaming ou encore les skills qui permettent d'ouvrir de nouvelles opportunités aux développeurs.

Amazon détient également une part plus importante des foyers équipés d'enceintes intelligentes. Sur la base des analyses du CIRP et en tenant compte des maisons équipées de plusieurs appareils (ci-dessous), nous estimons que plus de 50 millions de foyers américains ont au moins un appareil Amazon Echo et environ 23 millions de foyers ont au moins un appareil Google Nest/Home. Les fabricants cherchent à vendre plusieurs appareils aux consommateurs, afin de créer une plus grande barrière au passage à des systèmes concurrents. De ce point de vue, Amazon a réussi, avec plusieurs appareils dans plus de 20 millions de foyers américains. À titre de comparaison, Google compte environ 8 millions de foyers équipés de plusieurs appareils Nest/Home et Apple n'en compte que deux millions avec plus d'un HomePod.

Après deux trimestres de disponibilité, le HomePod mini semble avoir échoué sa mission de faire décoller la part de marché d'Apple dans le secteur des enceintes connectées. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour voir les effets bénéfiques du HomePod mini !

