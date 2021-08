Un prototype d'AirPower en fuite ! (vidéo + animation de charge)

Annoncé pour la première fois en septembre 2017 par Tim Cook, le projet AirPower a été abandonné puis repris dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, l'AirPower relève plus du fantasme qu'un objet qui deviendra réalité. Alors que nous n'avons plus de nouvelles du tapis de recharge, un collectionneur d'appareils Apple fait le buzz sur Twitter avec un prototype et une animation inédite de charge.

Et si c'était vraiment l'AirPower ?

Il est presque inconcevable de se dire qu'une entreprise de la taille d'Apple n'arrive pas à concevoir un simple chargeur avec plusieurs bobines à cause d'un problème de surchauffe. Et pourtant... C'est réellement ce qui se passe !

Malgré les nombreux ingénieurs sur le projet, Apple n'a pas encore réussi (d'après les indiscrétions) à obtenir une maitrise complète de la chaleur générée quand l'AirPower est exploité au maximum de sa capacité.



Si la plupart des clients Apple ont déjà tourné la page sur l'hypothétique commercialisation de l'AirPower, d'autres ne veulent pas cesser d'y croire et espèrent toujours qu'Apple arrivera à sortir l'AirPower.



Giulio Zompetti un collectionneur d'appareils Apple et de prototype vient de publier sur son compte Twitter une vidéo inédite montrant l'AirPower et une animation qui n'a jamais été vue jusqu'à aujourd'hui.

La vidéo montre un iPhone 12 Pro Max posé sur le côté droit de l'AirPower, on constate une animation spécifique qui semble liée à la base de recharge, l'iPhone tourne sur lui-même puis se réduit dans un endroit dédié de l'écran de verrouillage avec des informations sur le pourcentage de recharge.

L'AirPower que vous voyez ci-dessus pourrait être un modèle de test utilisé par les ingénieurs de l'Apple Park, on ne retrouve pas la finition blanche et les contours métalliques montrent que le produit n'est pas fini (on peut donc exclure le fait qu'il s'agit d'une contrefaçon).



Les dernières indiscrétions autour du AirPower mentionnent un projet toujours en cours, l'Apple Park aurait demandé à ses ingénieurs de ne pas abandonner la station de recharge sans fil multiappareils. Du côté d'Apple, c'est silence radio !