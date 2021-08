Capcom sort Monster Hunter Stories+ sur Apple Arcade

Alban Martin

Comme prévu, Apple Arcade accueille plusieurs titres ce jour avec notamment Monster Hunter Stories+, un RPG d'action que l'on connait déjà mais qui est "gratuit" pour les abonnés au service.



Monster Hunter Stories+ : la bonne idée du jour

Capcom a conclu un accord avec Apple pour proposer son superbe jeu de chasseur de dragons aux clients Apple Arcade. On retrouve ainsi l'un des meilleurs épisodes de la série qui cartonne depuis des années, notamment sur Nintendo et mobile, grâce à son gameplay réussi et sa patte graphique qui frôle la perfection. Si le titre était à l'origine sorti sur 3DS, cette version améliorée fait oublier le poids des années.



Regardez la vidéo trailer :

Pour ceux qui n'ont jamais joué à Monster Hunter, sachez que vous devrez recruter des Monsties en explorant le vaste monde avec un système de progression qui va de l'oeuf à la mort. Ensuite, vous pourrez faire équipe avec vos bêtes préférées pour affronter d'autres riders. Une sorte de Pokémon qui plait énormément, d'autant que cette version smartphone inclut de nombreuses améliorations comme des graphismes haute-résolution, une interface plus ergonomique, et une fonction de sauvegarde automatique.

L’aventure commence près du village des Riders. Notre héros, Lilia et Ren trouvent sur leur chemin un mystérieux œuf brillant. Pour s’amuser, nos trois amis décident d’improviser le Rite de l'amitié, qui à leur grande surprise, est un succès ! L’œuf éclot, révélant un bébé Rathalos, une wyverne volante surnommée "le roi des cieux". Le trio le nomme affectueusement "Ratha" et le rapporta au village.

A noter que Monster Hunter Stories+ affiche la même histoire que la version pour console portable, mais que plusieurs fonctions spécifiques à la version sur console, telles que le contenu inclus dans les mises à jour de la version japonaise à partir de la ver.1.2, certains contenus en collaboration, les fonctions amiibo, le mode multijoueur local, ou les fonctions StreetPass, ne sont pas disponibles sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

