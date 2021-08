Apple veut le dernier film de Jennifer Lawrence, mais Netflix le veut aussi !

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1



Depuis que Netflix a de la concurrence, les sociétés de productions et de distributions s'en frottent les mains. Que ça soit Apple, Amazon, Disney... Tous sont prêts à mettre des sommes hallucinantes pour acquérir un film qui pourrait être un fort succès et générer une masse de nouvelles souscriptions. Du coup, les enchères montent encore et encore jusqu'à atteindre des prix qui n'ont plus aucun sens !

Toute l'équipe Apple TV+ se concentre sur cette acquisition

Apple produit ses propres contenus, mais la firme de Cupertino en achète aussi de nombreux tous les ans. L'un des derniers films qui a attiré l'attention de l'Apple Park, c'est le biopic sur Sue Mengers, une femme qui a été l'agente de plusieurs célébrités hollywoodiennes. Si l'histoire peut s'avérer très prometteuse, le casting de ce film (toujours sans nom), met en avant l'actrice Jennifer Lawrence.

Une histoire qui sort de l'ordinaire, une actrice très populaire, il n'en fallait pas plus pour qu'Apple et Netflix se lance dans un combat sans merci à coup dizaines de millions de dollars.

Selon un récent rapport de Variety, Apple Studios et Netflix sont les deux entreprises qui sont sur ce projet pour acquérir les droits de distribution, les deux parties surenchérissent afin d'obtenir l'exclusivité. Pour l'instant, la somme investie irait jusqu'à 80 millions de dollars, mais elle pourrait dépasser les 100 millions de dollars au courant du mois d'août !

Apple et Netflix ne lâchent rien et se livrent une véritable bataille pour remporter les droits de diffusion, si Apple peut se permettre de monter encore plus haut dans l'enchère, ce n'est pas vraiment le cas de Netflix.



Le film devrait être réalisé par Paolo Sorrentino, un grand producteur et réalisateur à qui l'on doit The Young Pope. Aux commandes du scénario, on retrouve Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo (Orange Is the New Black) et John Logan (Alien: Convenant, 007 Spectre, Skyfall, Penny Dreadful...).



Qui remportera donc ce grand duel ? Apple ou Netflix ?

On devrait avoir la réponse très vite. Une chose est sûre, c’est que quand Apple veut quelque chose, l'entreprise est prête à tout pour arriver à ses fins.