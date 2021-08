Un nouvel Apple Store à Wuhan en Chine pour 2022

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

3



Apple a l'intention de construire un Apple Store supplémentaire en Chine et cela tombe bien car selon les dernières informations, les autorités de la ville concernée à savoir Wuhan ont accordé au géant américain le fameux permis de construire.

Un Apple Store à Wuhan en septembre 2022

La ville de Wuhan vous dit peut-être quelque chose et pour cause, c'est l'endroit où l'on a détecté le premier cas de coronavirus au monde en décembre 2019 selon la frise chronologique du Covid-19.



Mais cette fois-ci, rien à voir avec la crise sanitaire car c'est bien d'Apple que nous allons parler et de la construction d'un Apple Store supplémentaire. Selon le service gouvernemental de la ville, les autorités situées dans la province de Hubei ont donné leur accord pour la réalisation de ce projet.

Un Apple Store qui sera situé dans le centre commercial Wuhan International Plaza et plus précisément au deuxième étage. Si l'ouverture (la construction) d'un Apple Store se fait sur plusieurs décisions bien précises, nul doute que l'emplacement est le point primordial.



Car si vous ne le savez pas, Wuhan est la neuvième ville la plus peuplée de Chine avec pas moins de 11 millions d'habitants. Pour vous faire une petite comparaison, nous sommes 2 millions à Paris...



Même si Apple subit des restrictions particulières sur ce territoire, cela ne l'empêche pas de continuer à prospérer et vendre des millions de produits. Par ailleurs, ce sera ni plus ni moins que le 43ᵉ Apple Store qui ouvre ses portes en Chine. Toujours à titre de comparaison, nous en avons 20 en France.