Nouvelle confirmation du MiniLED pour le futur MacBook Air 2022

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



L'une des volontés d'Apple, c'est de passer l'ensemble de ses produits vers l'écran mini-LED, une technologie qui permet d'obtenir de plus belles couleurs, un meilleur contraste et une luminosité plus importante. Si plusieurs appareils sont déjà disponibles avec le mini-LED, un autre devrait prochainement suivre : c'est le MacBook Air 2022 !

Plusieurs informations sur le prochain MacBook Air

Apple s'attaque aux leakers qui dévoilent des informations confidentielles avant le lancement officiel ? Peu importe pour Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste continue à diffuser des informations inédites sur certaines des caractéristiques de futurs produits Apple.

L'un de ses derniers rapports concerne directement les MacBook Air qui seront commercialisé l'année prochaine (plus précisément vers la fin du deuxième trimestre de 2022).



Selon ses sources, Apple devrait passer le MacBook Air avec l'écran mini-LED, les fournisseurs du géant californien maîtrise aussi bien cette nouvelle technologie d'écran sur les tablettes comme sur les ordinateurs, il n'y a donc plus aucune raison pour Apple de se priver.

Le fournisseur de l'écran des MacBook Air serait le chinois BOE, un récent partenaire qui a rapidement acquis la confiance de la firme de Cupertino.

Autre nouveauté intéressante, c'est un nouveau design. En 2022, Apple va proposer un design complètement différent pour ses MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais aussi pour les futurs MacBook Air qui reprendront le même style.

Sans surprise, les MacBook Air 2022 intègreront le processeur M1X ou M2, Apple propose déjà la génération actuelle avec la puce M1, pour créer une attractivité autour du prochain modèle, l'évolution de la puce sera inévitable.



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus (venant d'une autre rumeur), les MacBook Air de l'année prochaine auront des coloris différents. Ming-Chi Kuo ne s'est pas attardé sur ce détail, mais Apple pourrait faire un copier/coller des couleurs qu'on retrouve déjà sur la dernière génération d'iMac. Le géant californien a eu des retours très positifs et les clients n'hésitent pas à acheter des couleurs qui sortent de l'ordinaire, un point sur lequel Apple a agréablement été surpris.

En ce qui concerne les tarifs, Kuo mentionne un maintien du prix des MacBook Air actuel, soit un prix qui commence à partir de 1129€.