Castlevania: Grimoire of Souls arrive sur Apple Arcade

Il y a 27 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Konami vient d'annoncer la sortie prochaine de Castlevania: Grimoire of Souls pour les abonnés à Apple Arcade. Le service a récemment dépassé les 200 jeux disponibles, et plusieurs nouveaux titres ont déjà été annoncés comme Tetris Beat, Baldo, Asphalt 8: Airborne, Layton's Mystery Journey, Zen Pinball Party, Zookeeper World, MasterChef: Let's Cook, et plus encore.

Castlevania: Grimoire of Souls

Le dernier jeu en date à rejoindre Apple Arcade est donc Castlevania: Grimoire of Souls de la célèbre société japonaise Konami. Prévu sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, le jeu devrait faire plaisir aux amateurs de la saga. Les plus attentifs auront remarqué que le titre avait été lancé en 2019 au Canada avant de disparaître de l'App Store, sans doute pour venir fournir le catalogue du service de la firme de Cupertino.



Le jeu d'action à défilement horizontal mettra en vedette une gamme de personnages emblématiques de la célèbre série de jeux vidéo gothiques, notamment Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria et autres. Les joueurs seront chargés de se frayer un chemin à travers l'armée de Dracula en utilisant une variété d'attaques, d'armes et de mouvements de personnages uniques. Le gameplay reste toujours aussi vif et précis, alors que les graphismes profitent des machines récentes pour briller par leurs détails.



La bande-annonce originale du jeu de 2019 peut être visionnée ci-dessous :

La sortie est prévue pour le mois de septembre.



Outre cette annonce, un trio de jeux Apple Arcade vient de recevoir une mise à jour, avec un nouveau mini-jeu et de nouvelles quêtes ajoutés à The Oregon Trail, cinq nouvelles chansons ajoutées à Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat et 200 nouveaux niveaux ajoutés dans Simon's Cat.



Pour mémoire, Apple Arcade est vendu 4,99€ par mois ou 49,99€ par an, et donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sans publicité ni achats intégrés sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajouté très régulièrement. Un essai gratuit d'un mois est disponible pour les nouveaux abonnés.

Télécharger le jeu Castlevania: Grimoire of Souls