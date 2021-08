Disney+ annonce avoir atteint les 116 millions d'abonnés

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir



Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Rien n'arrête le service de streaming Disney+ qui est en croissance permanente depuis son lancement il y a plus d'un an. Grâce à l'arrivée de l'option Star et des diverses créations originales s'adressant à un public plus mature, Disney+ s'est ouvert à un nouveau profil d'abonné et ça fonctionne à la perfection !

Disney+ est en forme

Sur la première année d'existence de Disney+, beaucoup de personnes reprochaient au service de streaming de privilégier essentiellement le contenu pour enfant. Aujourd'hui, cette excuse ne tient plus, Disney+ a une catégorie dédiée aux contenus pour adolescents et adultes : Star.

Cette nouvelle stratégie semble porter ses fruits puisque lors de ses résultats du troisième trimestre de 2021, le groupe Disney a mentionné une forte hausse du nombre de nouveaux abonnés sur son service de streaming.



Au second trimestre de 2021, Disney+ avait annoncé avoir un portefeuille d'abonnés de 103,6 millions de fidèles. Les analystes s'attendaient pour ce nouveau trimestre à une évolution vers les 114 millions d'abonnés Disney+, mais le groupe de Mickey a fait largement mieux puisqu'il y a au total 116 millions d'abonnés au T3 2021 !



L'objectif d'atteindre les 230 millions d'abonnés d'ici 2024 semble tout à fait possible, grâce à son contenu toujours plus varié et à ses licences inédites, Disney+ a les armes en main pour attirer les personnes les plus hésitantes.

Si le nombre d'abonnés à Disney+ augmente, le revenu mensuel moyen par utilisateur du service de streaming a chuté de 10% d'une année à l'autre, le montant moyen est passé à 4,16$.

EPSN+ et Hulu fonctionnent bien

Quand on mentionne Disney sur le marché du streaming, on pense immédiatement à Disney+, mais on a rapidement tendance à oublier que le groupe détient aussi ESPN+ et le célèbre service Hulu (qui ne sont malheureusement pas disponibles en France).

Du côté de ESPN+, Disney a annoncé avoir enregistré 14,9 millions d'abonnés au service. Pour Hulu, le service est à 42,8 millions. Des statistiques bien en dessous de ceux de Disney+, mais cela s'expliquent par l'absence de disponibilité à l'international.



Disney a fièrement annoncé détenir 13% de part de marché sur le marché du streaming aux États-Unis, plus le temps passe et plus Disney réduit l'écart avec Netflix qui reste 1er du podium avec 31% de part de marché. Le groupe de Mickey peut malgré tout se féliciter d'avoir surpassé la performance d'Apple TV+, car le service de streaming d'Apple possède que 3% de PDM aux États-Unis, une part de marché ridicule qui s'explique par une mauvaise stratégie qui consiste à proposer que des créations originales au détriment d'un vrai catalogue.



Pour le reste des annonces, Disney a annoncé avoir généré un chiffre d'affaires de 17,02 milliards de dollars en seulement un trimestre.

Les résultats financiers ont repris des couleurs grâce au segment des parcs d'attractions, maintenant que la vie revient progressivement à la normale, les visites dans les parcs Disneyland sont en hausse. Cela a permis à cette branche d'activité d'atteindre 4,3 milliards de dollars, ce qui représente une spectaculaire augmentation de 307,6% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.



Bob Chapek, le chef de la direction de The Walt Disney Company a déclaré lors de la conférence :

Nous avons terminé le troisième trimestre dans une position solide et sommes satisfaits de la trajectoire de la Société alors que nous développons nos activités dans le contexte des défis actuels de la pandémie. Nous continuons d'introduire de nouvelles expériences passionnantes dans nos parcs et centres de villégiature dans le monde entier, ainsi que de nouveaux services axés sur les clients, et notre activité directe aux consommateurs fonctionne très bien, avec un total de près de 174 millions d'abonnements à Disney+, ESPN+ et Hulu à la fin du trimestre, et une foule de nouveaux contenus sur les plateformes.

Profitez de Disney+ au prix de 8,99€/mois sans engagement. Vous pouvez également économiser 15% en choisissant l'abonnement annuel avec un paiement unique de 89,90€.

De superbes créations originales Disney+ comme Loki, Big Sky, Luca, Falcon et le Soldat de l'Hiver, The Mandalorian... Sont déjà disponibles dans le catalogue !





Télécharger l'app gratuite Disney+