Microsoft se défend d'avoir copié Apple pour Windows 11

Depuis quelques semaines, nombreux sont ceux qui testent Windows 11, la prochaine mouture majeure de Microsoft actuellement en bêta. Alors que la refonte visuelle est frappante, certains ont rapidement fait le lien avec macOS. En effet, il est assez clair que la barre des apps en bas ou encore les coins arrondis des fenêtres rappellent macOS. Mais pourtant, le géant de Redmond se défend d'avoir copié Apple.

C'est dans une vidéo à destination des développeurs que Kevin Gallo, responsable de la plateforme de développement chez Microsoft, a expliqué à propos de Fluent, l'interface système :

Un bon design tend à être similaire, nous apprenons les uns des autres mais Fluent existe depuis longtemps et nous évoluons avec la façon dont les gens utilisent notre appareil. Vous savez, cela change tout le temps car nous utilisons les appareils de manière novatrice et nous les combinons (..) vous savez, [les designs] peuvent sembler familiers, mais notre objectif est de faire en sorte que ces choses soient normales et naturelles.