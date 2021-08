Tesla Force : le jeu débarquera le 19 août sur l'App Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1



En octobre 2018, le studio 10tons se faisait encore un peu plus connaître en sortant le jeu Tesla vs Lovecraft sur l'App Store.



Véritable carton sur les différentes plateformes, on y incarne Nikola Tesla, sur le point de terminer la plus formidable de ses inventions. Hélas, ce dernier se fait attaquer par les horribles créations de l'écrivain HP Lovecraft, nous forçant à répliquer.



L'année dernière, les développeurs ont annoncé un spin-off : du nom de Tesla Force (v1.0, 479 Mo, iOS 10.0), ce dernier sortira la semaine prochaine sur nos mobiles. Voici le trailer :

Tesla Force : le jeu de tir de science-fiction débarque

Lorsque les horreurs cosmiques se réveillent, il est temps de faire appel à la Tesla Force pour défendre l'humanité contre un assaut venu des confins de la réalité !

C'est donc officiel, le spin-off de Tesla vs Lovecraft va débarquer sur iOS et Android, puisque les développeurs du studio 10tons viennent de lancer les précommandes de Tesla Force. Le jeu, qui mélange tir et science-fiction, pointera donc le bout de son nez sur l'App Store dès le 19 août prochain.



Dans ce nouvel opus, on reprend les mêmes et on recommence, avec de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et plusieurs personnages : Marie Curie, H.P. Lovecraft et Mary Shelley.



Tesla Force est disponible à la précommande au prix de 5,99€ !

