iPhone 14 Pro : un super concept avec un second écran

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Si tout va bien, Apple annoncera l'iPhone 13 le mois prochain, avec l'iPhone 13 Pro à côté ainsi que les déclinaisons Mini et Max. D’ailleurs, comme à chaque fois, l'iPhone 13 Pro devrait être le meilleur iPhone de tous les temps avec notamment des améliorations exclusives sur la caméra et un écran 120 Hz - mais il ne sera pas aussi cool que ce concept d’iPhone 14 Pro. Et c'est finalement dommage.

Quel iPhone 13 en septembre ?

Basé sur les rumeurs du prochain iPhone 13, l'appareil devrait recevoir une encoche plus petite, un nouveau système d'appareil photo, un écran LPTO permettant un affichage permanent et une fluidité accrue grâce au 120 Hz, ainsi qu’une batterie plus importante et un look vert plutôt attrayant.

Une idée très intéressante dans ce concept d’iPhone 14 Pro

Bien que les rumeurs ne l’aient jamais évoqué, un second écran à l’arrière aurait du sens.

En affichant les messages, les notifications et plus encore comme un widget musical, un petit écran secondaire à l’arrière est quelque chose qui semble être une bonne idée et qui sait, peut-être qu'Apple annoncera quelque chose comme ça à l'avenir. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas le mois prochain, contrairement à Samsung et son Galaxy Z Flip 3.

Voici en tout cas le concept de la chaîne YouTube iOSBetaNews :

iPhone 14 Pro Présentation de la vidéo 2022 - Apple. Le tout nouvel iPhone 14 Pro est enfin ICI avec écran Retina XDR arrière, pas de ports et un nouveau système d'appareil photo !

On remarquera un joli coloris bleu qui sied parfaitement à l’iPhone 14 Pro. D’ailleurs, sur ce point, nous trouvons dommage qu’Apple ne propose pas plus de couleurs sur la gamme Pro, y compris des coloris pastels comme on peut le voir à la fin de la vidéo. Une autre variante de celle-ci montre même un vert anglais qui pourrait arriver dès l’iPhone 13 Pro.

Apple annoncera probablement quatre nouveaux iPhone - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max le mois prochain avec de nouveaux AirPods 3 et Apple Watch 7 également en préparation. Les rumeurs annoncent également des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, et les nouveaux iPad Mini 6 et iPad 9 avant la fin de l'année. Dans l'ensemble, la fin de l’année sera chargée à Apple Park.

