L'Apple Watch pourrait bientôt avoir un capteur d'hydratation nouvelle génération

Depuis la seconde génération d'Apple Watch, les ingénieurs d'Apple se concentrent énormément dans les fonctionnalités liées à la santé. Devenue un véritable argument de vente, Apple essaie de nous impressionner avec des fonctions capables de détecter des problèmes de santé ou encore d'optimiser notre bien-être. La dernière rumeur en date est impressionnante.

Un capteur d'hydratation à venir ?

Buvez-vous assez d'eau dans la journée ? Votre corps est-il hydraté comme il devrait l'être ?

Voici les deux questions auxquelles pourrait bientôt répondre l'une des futures Apple Watch. Les ingénieurs de l'Apple Park travaillent en ce moment sur un capteur d'hydratation, si le projet abouti, ce serait une première pour une montre connectée !



Pour protéger ses avancées dans ce domaine, Apple vient de déposer un brevet dans le registre de l'USPTO, une technique pour éviter que les fabricants chinois et autres entreprises patent troll en profitent pour copier ou attaquer Apple pour vol de technologies.

Le brevet s'intitule "Mesure de l'hydratation avec une montre", Apple explique que les techniques traditionnelles qui permettent un suivi de l'hydratation sont aujourd'hui peu performantes, invasives, très coûteuses et peu fiables.

À travers l'Apple Watch, le géant californien souhaiterait permettre à tous ses clients d'accéder à une mesure rapide et sûre de leur hydratation.



Dans le brevet, Apple décrit travailler sur une solution "fiable et élégante" qui permettrait de vérifier au travail, dans les transports en commun, sur le canapé devant sa TV... si nous avons bu assez d'eau depuis le réveil !

L'interface de fonctionnement serait identique à un ECG ou un test pour vérifier son niveau d'oxygène dans le sang. L'utilisateur accéderait au menu de son Apple Watch, appuierait sur l'application dédiée puis attendrait environ 30 secondes le temps de la mesure, des résultats s'afficheront après sur son écran.



Apple explique avec des mots très techniques comme cela pourrait se dérouler : "Les propriétés électriques, telles que la conductance électrique, peuvent représenter une concentration d'électrolytes dans la transpiration, qui représente à son tour un niveau d'hydratation de l'utilisateur.

Par exemple, un niveau élevé de conductance électrique de la transpiration peut indiquer une forte concentration d'électrolytes et un faible niveau d'hydratation. Par d'autres exemples, un faible niveau de conductance électrique de la transpiration peut indiquer une faible concentration d'électrolytes et un niveau élevé d'hydratation."



Apple reconnait que le niveau d'hydratation chez l'humain est quelque chose de très important et que ça a même un impact sur la santé d'une personne : "La déshydratation peut nuire aux performances et est associée à plusieurs conséquences néfastes sur la santé, y compris les coups de chaleur. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner une hyponatrémie, de la fatigue, de la confusion, le coma et même la mort."

L'intégration d'un capteur d'hydratation est en cours d'étude et de développement, ce qui signifie que cette fonctionnalité pourrait voir le jour vers 2024-2025 (ou plus) comme ne jamais être commercialisé. Dans le passé, Apple a déposé de nombreux brevets qui n'ont jamais été dévoilés sur un produit jusqu'à aujourd'hui !

Il faut tout de même avouer que l'idée est bonne et pourrait permettre d'aider de nombreuses personnes à boire plus d'eau.



