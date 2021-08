Netflix augmente ses tarifs en France sur tous les forfaits

Il y a 2 heures

Julien Russo

Surprise générale sur le marché du streaming vidéo en France, alors que la concurrence s'intensifie depuis plusieurs années avec des acteurs populaires comme Prime Vidéo, Disney+, Apple TV+... Netflix décide d'augmenter ses tarifs au risque de perdre de nombreux abonnés. Le service de streaming souhaite à travers cette augmentation proposer plus de contenus.

Tous les forfaits augmentent de prix

Ce n'est pas la première fois que Netflix modifie sa grille tarifaire pour des prix à la hausse, la France comme beaucoup de pays dans le monde ont eu le droit ces dernières années à des coûts plus élevés sur le forfait Standard et Premium.

Jusqu'ici, la firme de Reed Hastings n'avait jamais osé toucher le prix du forfait "Essentiel", un abonnement visant à attirer les abonnés ayant un budget mensuel serré.



Aujourd'hui, que vous soyez avec un abonnement Essentiel, Standard ou Premium, vous n'échapperez pas à la nouvelle hausse tarifaire chez Netflix. En effet, le service de streaming souhaite proposer plus de contenus originaux et pour cela... il faut des revenus financiers plus importants.



Netflix semble s'inquiéter de la croissance de Disney+ qui chaque nouveau trimestre attire toujours plus de nouveaux abonnés, la dernière annonce indique que Disney+ possède 116 millions d'abonnés à travers le monde.

Dans l'esprit de la direction de Netflix, augmenter les tarifs pour produire toujours plus de contenus originaux devrait permettre de garder confortablement la première place sur le marché du streaming, mais est-ce vraiment la bonne stratégie ?



Pour les nouveaux tarifs, le forfait Essentiel passe de 7,99€ à 8,99€ par mois, le forfait Standard passe de 11,99€ à 13,49€ par mois et le forfait Premium passe de 15,99€ à 17,99€ par mois. Plus le temps passe et plus Netflix se rapproche du forfait à 20 euros par mois...

Le plus regrettable dans l'histoire, c'est que cette modification tarifaire n'entraine aucune valeur ajoutée dans les forfaits, l'abonnement Essentiel conserve sa qualité standard avec 1 seul écran, le Standard conserve ses 2 écrans avec la HD et le Premium conserve ses 4 écrans avec l'accès à la HD et la 4K.



Rassurez-vous, Netflix n'a pas décidé de s'en prendre qu'à la France dans cette décision, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont eux aussi cette nouvelle tarification, la France a juste eu un petit avantage de quelques mois avec les anciens tarifs.

La question maintenant qu'il faut se poser, c'est jusqu'où iront les prix proposés par Netflix ? À force d'augmenter les tarifs, on va bientôt atteindre le prix d'un abonnement internet à ce rythme...

En attendant, si vous souhaitez profiter de prix avantageux ou rentabiliser votre abonnement facturé tous les mois, vous pouvez exploiter le partage de compte via la plateforme Spliiit.