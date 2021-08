Sorties jeux : What Remains of Edith Finch, Tesla Force, Rush Rally Origins

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Réagir



Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement What Remains of Edith Finch, Tesla Force, Rush Rally Origins.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Pixel Pro Baseball (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 56 Mo, iOS 11.0, Pixamo) Pixel Pro Baseball est une version rétro et captivante du passe-temps américain. Il se caractérise par des commandes simples, une physique réaliste et des données approfondies, le tout enveloppé dans un magnifique pixel-art.



Prenez et terminez une partie rapide en quelques minutes. Ou bien, lancez une dynastie et emmenez votre équipe jusqu'à la finale de la Major League. Gérez votre équipe, échangez des joueurs et modifiez votre composition pour votre prochain adversaire. Télécharger le jeu gratuit Pixel Pro Baseball





Pawn of the Dead (Chess Game) (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 744 Mo, iOS 11.0, Ahmet Kamil Keles) Pawn of the Dead est une variante des échecs avec une mécanique unique : les pièces noires (non-mortes) transforment les pièces blanches en elles-mêmes ! Mais ne vous inquiétez pas, tous les niveaux sont conçus pour qu'il y ait toujours un moyen de gagner.



* Personnages 3D avec animations

* Mode générateur de niveaux aléatoires avec des centaines de niveaux pré-générés.

* Mode campagne avec cinématique et 64 niveaux. Télécharger le jeu gratuit Pawn of the Dead (Chess Game)





Mystic Gunner (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.9.7.9, 474 Mo, iOS 11.0, Buff Studio Co.Ltd.) « Les pires créatures de l'histoire de l'humanité ont débarqué dans le monde. C'est à vous de sauver l'humanité en crise... »



Esquive et tire sans hésiter ! Tu devras être sans pitié envers tes ennemis.



Prépare ton équipement et tes capacités et explore des zones générées aléatoirement. Collecte des armes et des équipements puissants, évite les balles, bats tous tes ennemis tout en acquérant de nouvelles capacités ! Les éléments roguelike bien conçus de ce jeu le rendent très facile à contrôler et offrent un gameplay qui fait monter l'adrénaline.



Une histoire de type dialogue en ligne sous forme de roman visuel avec plein de personnages. Télécharger le jeu gratuit Mystic Gunner





Metal Slug : Commander (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.18, 542 Mo, iOS 8.0, SNK CHINA Co., Ltd.) De nombreuses années se sont écoulées depuis la dernière guerre des envahisseurs de l'espace, et les blessures que la guerre a infligées à la terre ont été progressivement guéries.

Cependant, la paix est toujours de courte durée, et de nouveaux conflits régionaux commencent à apparaître dans le monde. Le quartier général a rassemblé des commandants exceptionnels du monde entier afin de créer une force tenace pour résister à la nouvelle menace qui se profile.

Commandant, le sort de l'humanité dépend de vous.



Des caractéristiques de caractère riches, une stratégie de formation intéressante, et devenez ensemble le commandant le plus fort ! Télécharger le jeu gratuit Metal Slug : Commander





Mech Arena: Robot Showdown (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.24.02, 233 Mo, iOS 11.0, Plarium Global Ltd) Mech Arena : Robot Showdown est un jeu de tir multijoueur GRATUIT avec un gameplay profond, des combats d'équipe intenses et des graphismes 3D luxuriants.



Avec des niveaux conçus pour un jeu JcJ rapide et serré, les batailles durent environ cinq minutes. Vous les passerez certainement toutes avec des armes à feu. Les combats multijoueurs en temps réel à 5 contre 5 entre grands méchants robots n'ont jamais été aussi beaux !



Choisissez parmi des dizaines d'armes et de méchas aux capacités spéciales pour des combinaisons infinies, puis personnalisez-les pour chaque nouveau défi. Rencontrez des amis et formez des équipes pour vous aider à dominer des matchs de capture de points de contrôle rapides comme l'éclair ou des batailles brutales de type "Team Deathmatch". Pick a Mech armed with autocannons, respawn, and get back in the action. With in... Télécharger le jeu gratuit Mech Arena: Robot Showdown





Magnum Quest (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.5, 1,3 Go, iOS 11.0, Tuyoo Games) Un Idle RPG original. Devenez un maître sage et puissant. Une incroyable aventure mains-libres vous attend. Facile à jouer, Plaisir de gagner !

Lancez-vous dans une grande aventure avec ce jeu RPG stratégique en 3D, visuellement époustouflant et amusez-vous avec des joueurs du monde entier. Des scènes 3D exquises, des dessins de personnages détaillés et de superbes effets spéciaux.



Télécharger le jeu gratuit Magnum Quest





KonoSuba : Jours Fantastiques (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.1, 183 Mo, iOS 12.0, NEXON Company) Un RPG d'anime spectaculaire rempli de magie, de rires et d'EXPLOSIONS !



Découvre un univers menacé par l'armée du Roi Démon dans le tout premier jeu mobile KonoSuba disponible dans le monde entier. Ton voyage sera long et périlleux, mais n'aie crainte ! Tu ne partiras pas les mains vides : tes personnages préférés de KonoSuba viendront rejoindre ton groupe, ainsi que plusieurs nouveaux visages.



Embarque pour l'aventure et sauve le royaume des forces du mal ! Mais ne compte pas trop sur l'aide d'Aqua... Télécharger le jeu gratuit KonoSuba : Jours Fantastiques





Idle Well (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.44, 98 Mo, iOS 9.0, Iron Horse Games LLC) Minez et creusez votre chemin vers le puits dans Idle Well : Dig a Mine ! Fabriquez des outils et des ressources pour construire la plus haute tour ! Plus votre tour est haute, plus vous pouvez creuser profondément. Creusez le plus profondément possible pour gagner dans ce jeu de rôle d'aventure minière. Ce n'est pas le jeu de mine/de creusement/d'artisanat de votre mère (elle ne l'a pas fait) !



Paramétrez la fonction Auto Dig pour creuser automatiquement et obtenir des tonnes de ressources pendant votre inactivité.



Trouvez et recrutez des PNJ pour vous aider à creuser ! Obtenez une énorme équipe de mineurs PNJ dans ce RPG. Télécharger le jeu gratuit Idle Well





EZ Knight (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 830 Mo, iOS 10.0, LTGAMES GLOBAL) Vous êtes un chevalier chargé d’une mission spéciale : combattre des ennemis et tuer des dragons sur des terres mystérieuses pour gagner des récompenses.



Il suffit d’un doigt pour aider vos héros quand ils ont des ennuis. Vous pouvez combattre avec votre équipe pendant votre temps libre ou la laisser combattre pour vous quand vous n’êtes pas là, et obtenir du butin à tous les coups.



Grâce au mode de combat automatique sans stress et aux mises à jour automatiques, libérez votre esprit. Ajustez votre formation et améliorez vos compétences de temps à autre, tout en obtenant du butin à tous les coups. Un jeu d’enfant ! Télécharger le jeu gratuit EZ Knight





Comix Breaker (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.0, 188 Mo, iOS 11.0, Mojito Games) Comix Breaker est un jeu rogue-like de Deckbuilding, spécialisé dans l'environnement mobile. Combattez différents monstres issus de comics à votre façon !



De nouveaux contenus de comics sont mis à jour régulièrement, avec des monstres évoluant pour mieux vous enquiquiner.



Trouvez plein de combinaisons de cartes et de snacks pour vous aider. Télécharger le jeu gratuit Comix Breaker





Nouveaux jeux payants iOS :

What Remains of Edith Finch (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,7 Go, iOS 12.0, Annapurna Interactive) What Remains of Edith Finch est une collection de contes étranges sur une famille de l’État de Washington.



En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme demeure des Finch, à la recherche d’histoires sur le passé de cette famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier membre encore vivant. Chacune de ces histoires vous permettra de vivre l’expérience d’un nouveau membre de la famille le jour de sa mort, à des époques allant d’un passé lointain à aujourd’hui.



Le style de jeu et la tonalité de ces histoires sont aussi variés que le sont les Finch. Télécharger What Remains of Edith Finch à 4,99 €





Tesla Force (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 479 Mo, iOS 10.0, 10tons Ltd) Lorsque les horreurs cosmiques se réveillent, il est temps de faire appel à la Tesla Force pour défendre l'humanité contre un assaut venu des confins de la réalité !



Dans ce spin-off de Tesla vs Lovecraft, qui mélange tir et science-fiction, on reprend les mêmes et on recommence, avec de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et plusieurs personnages : Marie Curie, H.P. Lovecraft et Mary Shelley.



Télécharger Tesla Force à 5,99 €





Shattered Pixel Dungeon (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 92 Mo, iOS 11.0, Evan Debenham) Shattered Pixel Dungeon est un Roguelike Dungeon Crawler RPG avec des graphismes en pixel art. Chaque partie est un défi unique, avec quatre personnages jouables différents, des niveaux et des ennemis aléatoires, et des centaines d'objets à collecter et à utiliser. Le jeu est simple à prendre en main, mais la stratégie est nécessaire si vous voulez gagner !



Commencez le jeu en choisissant un héros, qui peut être amélioré et personnalisé au fur et à mesure de votre quête dans le donjon !

- 4 héros : Guerrier, Mage, Rogue, et Chasseur. Chaque héros a un style de jeu différent.

- 8 sous-classes qui permettent aux héros de spécialiser davantage leurs capacités.

- 13 capacités de jeu uniques qui confèrent un pouvoir spécial à la fin d'une partie.

- Plus de 100 talents, qui vous permettent d'améliorer votre héros au fur et à mesure que vous montez de niveau. Télécharger Shattered Pixel Dungeon à 4,99 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.6, 181 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Relevez le défi des 36 nouvelles courses uniques dans le monde entier, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !



Conduisez à 60 ips (120 ips sur les appareils compatibles) avec l’un des meilleurs modèles dynamiques de voiture à ce jour, hautement calibré pour Rush Rally Origins pour offrir une expérience de course descendante plus amusante. Télécharger Rush Rally Origins à 4,99 €





Kingdom of Arcadia (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 56 Mo, iOS 12.0, Javier Rodriguez Castella) Kingdom of Arcadia est un jeu de plateforme et d'action au style rétro. Voyagez à travers les 5 royaumes d'Arcadia à la recherche du maléfique Draken. Enquêtez, sautez, courez et tailladez votre chemin à l'épée.



Publié sur toutes les plateformes de console, Kingdom of Arcadia est enfin disponible sur App Store pour votre mobile !



Enquêtez dans tous les coins d'Arcadia pour découvrir tous les secrets que renferment ses murs. Découvrez les 20 œufs de Pâques cachés dans Arcadia.



Kingdom of Arcadia est un jeu de style rétro pour les amateurs de jeux de pixel art. Si vous aimez aussi les jeux de style rétro, vous adorerez ce jeu où toute l'aventure se déroulera à l'intérieur d'une machine d'arcade des années 80-90. Télécharger Kingdom of Arcadia à 1,99 €