Hank Azaria jouera le rôle de Tim Cook dans la série Uber Super Pumped

Tim Cook sera présent pour la première dans une série télévisée. Le lauréat d'un Emmy Award, Hank Azaria, incarnera le PDG d'Apple dans la série "Uber Super Pumped" sur Showtime.

Tim Cook franchit une nouvelle étape

Hank Azaria est connu pour avoir joué Moe Szyslak dans la série animée Les Simpsons et joué dans de nombreuses séries de télévision et films. Il jouera le rôle du PDG d'Apple, Tim Cook, comme indiqué pour la première fois par Variety.

Selon le rapport, Azaria rejoint les acteurs précédemment annoncés Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler et Kerry Bishé. Gordon-Levitt incarnera le PDG et cofondateur d'Uber, Travis Kalanick, tandis que Chandler incarnera le capital-risqueur texan Bill Gurley. Bishé incarnera Austin Geidt, l'employé n°4 d'Uber.



Prévue comme une anthologie, la première saison de Super Pumped est basée sur le livre du même nom de Mike Isaac. Pivotant sur Kalanick et sa relation parfois tumultueuse avec son mentor Gurley, la série décrira les montagnes russes de la société de transport mondialement connue, avec les hauts et les bas de la Silicon Valley. La série se concentrera sur une histoire différente du monde des affaires chaque saison.



Beth Schacter est la co-scénariste, co-showrunner et productrice exécutive de Super Pumped avec Brian Koppelman et David Levien. Paul Schiff, Allyce Ozarski et Stephen Schiff sont également des producteurs exécutifs. Isaac est co-producteur exécutif.



On ne sait toujours pas quand la série sera diffusée ou combien de temps d'écran verra-t-on Tim Cook (alias Hank Azaria) à l'écran, mais ce sera la première fois qu'il sera incarné à la télévision.