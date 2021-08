Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 2 de The Morning Show

Plus d'un an après la sortie de la première saison de The Morning Show, Apple va bientôt proposer la suite des aventures de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, mais aussi de toute l'équipe du Morning Show. Pour vous donner un avant-goût des prochains épisodes à venir sur Apple TV+, le géant californien a dévoilé quelques images inédites dans la bande-annonce officielle de cette deuxième saison !

The Morning Show, bientôt le retour

The Morning Show a été l'une des premières séries disponibles au lancement d'Apple TV+, la création originale a très vite trouvé son public en abordant une thématique qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis : le mouvement #MeToo.

Après une première saison couronnée de succès et avec 8 nominations dans de prestigieuses cérémonies comme les Emmy Awards, le Screen Actor Guild Awards ou encore les Golden Gobes, The Morning Show fait son grand retour pour la saison 2.



À l'occasion de l’arrivée de nouveaux épisodes dès le 17 septembre 2021 (avec un rythme d'un épisode par semaine), Apple a mis en ligne sur YouTube la première bande-annonce.

Dans la seconde saison, vous trouverez Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, mais aussi plusieurs personnages issus de la saison 1, il y a Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden.

Apple apporte également une synopsis en plus de la bande-annonce officielle :

Reprenant après les événements explosifs de la première saison, la deuxième saison voit l'équipe du "Morning Show" émerger des décombres des actions d'Alex (Aniston) et de Bradley (Witherspoon), dans une nouvelle UBA et un monde en mutation, où l'identité est tout et où le gouffre entre ce que nous présentons et ce que nous sommes vraiment entre en jeu.

Rendez-vous le vendredi 17 septembre 2021 dès le petit matin pour découvrir le premier épisode de The Morning Show saison 2, on ne sait pas pour l'instant combien d'épisodes proposera Apple pour le premier jour de lancement.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.