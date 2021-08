Un brevet pour naviguer sur son Apple Watch en soufflant

Les propriétaires de l'Apple Watch pourraient un jour contrôler leur montre sans la toucher, ni parler à Siri. En effet, un souffle (chaud) pourrait déclencher des actions spécifiques, tout un programme que l'on vous explique tout de suite.

Une nouvelle façon d'interagir avec l'Apple Watch

L'Apple Watch offre déjà aux utilisateurs de nombreuses façons d'interagir avec l'appareil, bien qu'elle se limite pratiquement à une utilisation d'une seule main et de la voix du porteur. Les commandes tactiles, la couronne numérique et les commandes Siri permettent de gérer pratiquement toutes les fonctions de la tocante. Cependant, il existe des situations dans lesquelles un utilisateur peut ne pas être en mesure de gérer physiquement son Apple Watch car il n'a pas de main libre et n'a pas envie de parler. Et il ne peut pas non plus l'allumer avec le nez.

Dans un brevet délivré ce mardi par l'Office américain des brevets et des marques intitulé « Détection d'un souffle et changement de mode avec un appareil électronique », Apple propose qu'une Apple Watch, un iPhone ou un autre matériel pourrait potentiellement détecter un utilisateur qui souffle dessus comme une forme d'entrée. Si un utilisateur a les mains pleines, il pourrait éventuellement souffler sur une Apple Watch pour interagir avec elle.

Une telle action peut être utilisée pour réveiller l'appareil, confirmer une demande ou bien répondre à un appel. Pour y parvenir, Apple pourrait inclure un capteur de pression, détectant un changement de niveau de pression dans une cavité causé par le mouvement de l'air.



Il est suggéré au système d'utiliser la détection de mouvement pour déterminer si l'appareil est en mouvement au même moment et éviter les faux positifs à cause du vent.

Mieux, le brevet suggère l'utilisation de motifs, constitués de deux ou plusieurs courants d'air distincts sur le boîtier. Une limitation dans le temps peut également être appliquée, pour confirmer que les souffles sont dus à l'utilisateur et ne sont pas issus du flux d'air ambiant.



On pourrait alors imaginer que ces mécaniques permettent à l'utilisateur de naviguer dans l'interface watchOS sans utiliser un doigt.



Le brevet répertorie son inventeur sous le nom de Jiang Wang et a été initialement déposé le 30 mars 2020. Apple dépose de nombreuses demandes de brevet chaque semaine, mais si l'existence d'un brevet indique des domaines d'intérêt, cela ne garantit pas que l'idée apparaîtra dans un futur produit ou service.