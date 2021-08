MagVOOC : la recharge magnétique version Oppo

C'est lors de la Smart China Expo 2021, qui se tient actuellement à Shenzen du 23 au 26 août, que la marque Oppo a décidé de présenter sa propre recharge magnétique. Sous le nom de MagVOOC, elle aura pour but de séduire les utilisateurs qui souhaitent se servir de ce genre de technologie pour recharger leur smartphone Oppo. Et les clients Apple la connaissent déjà.

Le MagSafe d'Oppo est arrivé !

Décidément, il faut croire que les marques chinoises aiment bien suivre les mouvements de la célèbre firme de Cupertino. Après le lancement de MagSafe de la part d'Apple, celui de MagDart chez Realme, c'est autour d'Oppo de présenter MagVOOC.



Au vu de cette introduction, vous avez sûrement déjà compris que nous parlons ici de la recharge magnétique que va proposer la marque Oppo. Comme toujours, Apple a fait le choix d'un design très soigné, là où Realme a tout misé sur la puissance au détriment du design plus qu'encombrant.



Du côté d'Oppo, si la puissance doit toujours être au rendez-vous, le design a également son importance. Pour bien commencer, la marque souhaite lancer trois produits MagVOOC.



Pour ce qui est du premier objet, nous n'avons pas de précisions sur la puissance, mais il est vrai que le design simple, fin et discret est séduisant même s'il ne devrait pas être le plus efficace pour recharger sa batterie le plus rapidement possible.

Le deuxième pour le coup ressemble au MagSafe d'Apple (en termes de taille) et proposera une puissance de 20W. Comparé au premier, il devrait être plus rapide pour le rechargement mais bien évidemment il est plus épais et donc moins pratique dans les mains.

Le troisième de son côté est pensé pour la maison. Rien de bien innovant, on retrouve un socle conventionnel sauf qu'à la place d'un emplacement où l'on pose le smartphone, il se fixera automatiquement grâce à la magnétisation.

À noter qu'il faudra encore patienter pour ce qui est des noms, des prix, de la date de sortie officielle ou encore des caractéristiques précises de chacun des produits.



Pour ce qui est du reste de la conférence, Oppo a fait le tour de toutes ses technologies que ce soit pour la voiture, les lunettes connectées ou encore la recharge à distance sans-fil qui devrait être la nouvelle pépite de la marque dans les années à venir...