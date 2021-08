Apple TV+ commande la série dramatique The Changeling avec LaKeith Stanfield

Il y a 4 heures

Julien Russo

Apple cumule les projets de séries, films et documentaires pour son catalogue Apple TV+, le géant californien souhaite conserver un bon rythme dans les ajouts de nouveaux programmes, malgré une période difficile à cause de la crise sanitaire. L'une des futures créations originales à venir s'appelle The Changeling.

Apple annonce avoir passé commande d'une nouvelle série

Les abonnés Apple TV+ vont bientôt pouvoir découvrir la série The Changeling, il s'agit d'un drame qui met en avant l'histoire d'un conte de fées pour les adultes. On retrouvera au fil des épisodes 3 scénarios différents : une histoire d'horreur, une fable ainsi qu'une odyssée périlleuse qui se passera à New York.



En ce qui concerne le casting, on sait déjà qu'il y aura la présence de l'acteur Lakeith Stanfield en rôle principal, vous l'avez peut-être déjà vu dans Atlanta (2016), Get Out ou encore Death Note. L'acteur de 30 ans a déjà plus de 25 films et séries à son actif et 3 nominations (dont une récente aux Oscars 2021).

Pour cette nouvelle série, Apple Studios s'est associé à Annapurna, à travers la société de production partenaire, on aura la participation des producteurs Megan Ellison, Sue Naegle, Patrick Chu et Ali Krug.

Du côté d'Apple Studios, on peut compter sur la participation de Kelly Marcel (Cruella, Venin) qui sera aux commandes de l'écriture et de l'adaptation, mais aussi de Mélina Matsoukas (Master of None) qui dirigera le programme ainsi que sa production.

The Changeling sera basé sur l'un des livres de Victor LaValle.



The Changeling sera basé sur l'un des livres de Victor LaValle.



