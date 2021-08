États-Unis : des ventes de Mac en hausse, mais l’iPad déçoit (T2 2021)

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Pour avoir les chiffres précis des expéditions par produit, il faut s'adresser à Apple, mais comme la firme de Cupertino a pris la décision de ne rien dire, la seule solution est de se rapprocher des cabinets d'analyse. Canalys vient de publier son dernier rapport concernant les expéditions de Mac et d'iPad au second trimestre de 2021 aux États-Unis.

Le Mac impressionne

Alors que la crise sanitaire continue et que le télétravail persiste dans la majorité des entreprises, les salariés continuent d'investir dans du matériel informatique à la demande de leur entreprise.

Cette bonne dynamique dans les ventes d'ordinateurs et de tablettes se constate chez la majorité des vendeurs de PC et de tablettes sous Android, mais également chez Apple qui profite pour prendre une belle part du gâteau.



Au second trimestre de 2021, les expéditions de PC et Mac ont augmenté de 17% comparé au deuxième trimestre de 2020. Si HP, Dell, Lenovo et Samsung aperçoivent tous une augmentation de leurs ventes, chez Apple la performance est bien là, mais on constate une petite faiblesse !

Cette difficulté que rencontre la firme de Cupertino n'est pas du tout liée aux expéditions de Mac, mais bien à cause des expéditions d'iPad. Canalys explique que les ventes de Mac ont augmenté de 24% comparé au T2 2020, mais côté iPad on remarque une baisse de la demande, malgré la disponibilité de l'iPad Pro et de sa puce M1.

Pour le deuxième trimestre consécutif, HP a été en tête du marché américain des PC, avec plus de 8 millions d'appareils expédiés. HP a également continué à dominer le marché des Chromebooks, avec une part de marché de 42 % aux États-Unis. Apple est resté deuxième sur le marché américain des PC malgré une baisse de 3 %. C'était le seul grand fournisseur de PC à afficher une croissance négative. Cela peut être attribué à la réduction de la demande d'iPad. Apple a eu plus de succès avec les ordinateurs portables, avec une croissance des expéditions de 24 % par rapport à l'autre, en partie grâce au succès de la puce M1. Dell a connu une croissance relativement modeste, à 11 %. Lenovo et Samsung ont continué à surperformer les autres fournisseurs, affichant une croissance de 25 % et 51 %, respectivement, des ventes de PC.

De façon globale, l'industrie des tablettes rencontre des difficultés depuis le début de l'année, selon Canalys, on remarque une diminution de 1% de la demande comparée à 2020.

Cette baisse peut s'expliquer par un retour à la normale, l'année dernière avec le début de la pandémie, les consommateurs se sont complètement lâchés en achetant en masse des tablettes.

À la fois pour des raisons professionnelles, mais surtout pour des motifs de divertissements, histoire de s'occuper pendant les longues journées de confinement !

Le marché des tablettes a montré des signes de ralentissement en 2021, affichant une baisse de 1 % ce trimestre par rapport à son pic plus précoce dans la pandémie, au deuxième trimestre 2020. Cette poussée s'est légèrement estompée et manque de la force future du cycle de rafraîchissement que les ordinateurs portables verront lors des achats effectués au début de la pandémie. Les iPads ont bien performé au deuxième trimestre 2020, Apple ayant suivi les pénuries de composants mieux que ses principaux concurrents. Depuis lors, d'autres fournisseurs ont gagné du terrain, ce qui a conduit Apple à rétrécir tandis qu'Amazon et Samsung ont grandi.

Quand on se concentre sur le marché des tablettes (en excluant les ventes des ordinateurs), on constate qu'Apple est le meilleur vendeur au deuxième trimestre de 2021.

La firme de Cupertino possède une part de marché de 45% loin devant Amazon qui affiche 22%, Samsung avec 18% et les autres marques à 15%.